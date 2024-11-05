"Начнется сафари": экс-сотрудник СБУ заинтересовал новой украинской разработкой с ИИ

Украина использует десятки отечественных систем с искусственным интеллектом для своих беспилотников. С помощью этого дроны могут достигать целей на поле боя без пилотирования.

В частности, современные технологии помогут сбивать российские "Шахеды". Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что информация об испытаниях этих беспилотников есть в открытом доступе.

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Как дроны с ИИ будут сбивать "Шахеды"

Вероятнее всего, современные украинские дроны будут похожи на беспилотники, которые смогут на большой скорости догонять российские "Шахеды".

Если ваша аудитория любит гонки "Формулы-1", то там показывают такой интересный дрон, который снимает гонки с воздуха. Он летает над треком и перемещается со скоростью 200 километров в час,

– рассказал Ступак.

Новые украинские БПЛА смогут перемещаться со скоростью 150 – 250 километров в час, а также будут оборудованы камерой и искусственным интеллектом, что позволит им ночью захватывать цель, быстро догонять и даже с помощью небольшого количества взрывчатки выводить дрон-камикадзе из строя.

Важно! В августе, сентябре и октябре 2024 года Россия применила по Украине 4300 ударных БПЛА "Шахед" и беспилотников других типов, имитирующих их. Прямые попадания составляют 5%.

Главная цель – быстро подняться, долететь, захватить цель и попасть во вражеский беспилотник. Современный украинский дрон сможет летать над глухими лесами, реками, куда огневые мобильные группы банально не могут доехать.

Главное, чтобы их было достаточное количество. И как только появляется информация, что приближается российский БПЛА, наши дроны будут подниматься в воздух и начнется сафари,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

К слову, украинская мастерская "Дикие Шершни" запустила серийное производство нового вооружения для борьбы с российскими БПЛА "Шахедами". В течение последних 3 месяцев они изготовили 1000 зенитных дронов, которые сбили более 200 вражеских целей.