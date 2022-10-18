Киевлянка сыграла гимн Украины после прилета иранского дрона неподалеку: сильное видео

Россияне терроризируют население Украины, чтобы скрыть свои поражения на фронте. Оккупанты атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе 17 октября.

Однако украинцев им не удастся таким запугать. Смелая киевлянка трогательно сыграла гимн почти сразу после вражеского прилета.

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Украинцев не сломить: женщина сыграла гимн после взрывов в соседнем квартале

Захватчики пытаются давить на Украину, обстреливая мирные кварталы. Они запускают дроны-шахиды по местам, где находятся гражданские, уничтожают инфраструктуру и радуются, когда удается что-то разрушить.

Через несколько минут после взрыва в соседнем квартале, пожилая киевлянка сыграла гимн Украины на балконе своего дома. Трогательное видео еще раз доказывает смелость украинского народа.

Гимн Украины в исполнении жительницы Киева после вражеского прилета: смотрите видео

Отметим, что Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Киеве. Глава государства заявил, что у оккупантов не получится сломить украинцев. Более того, их попытки запугать жителей ударами по городам обречены на провал, как и вообще начатая ими война.

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Реакция мэра Кличко на взрывы в столице

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил, что атака по Киеву еще раз доказывает, что захватчикам нужны территории Украины без ее жителей. Нападение иранскими дронами-камикадзе он называет подлинным геноцидом украинского народа.

Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества,

– говорит Виталий Кличко.

Мэр города рассказал, что в результате атаки некоторые люди остались без своих домов. Кличко пообещал, что всех, кому будет необходимо временно где-то пожить, приютят гостиницы и общежития столицы.

Обратите внимание – Откуда летели дроны, которые обстреляли Киев: смотрите видео