Киевлянка сыграла гимн Украины после прилета иранского дрона неподалеку: сильное видео
Источник:МКИП
Россияне терроризируют население Украины, чтобы скрыть свои поражения на фронте. Оккупанты атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе 17 октября.
Однако украинцев им не удастся таким запугать. Смелая киевлянка трогательно сыграла гимн почти сразу после вражеского прилета.
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Украинцев не сломить: женщина сыграла гимн после взрывов в соседнем квартале
Захватчики пытаются давить на Украину, обстреливая мирные кварталы. Они запускают дроны-шахиды по местам, где находятся гражданские, уничтожают инфраструктуру и радуются, когда удается что-то разрушить.
Через несколько минут после взрыва в соседнем квартале, пожилая киевлянка сыграла гимн Украины на балконе своего дома. Трогательное видео еще раз доказывает смелость украинского народа.
Гимн Украины в исполнении жительницы Киева после вражеского прилета: смотрите видео
Отметим, что Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Киеве. Глава государства заявил, что у оккупантов не получится сломить украинцев. Более того, их попытки запугать жителей ударами по городам обречены на провал, как и вообще начатая ими война.
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Реакция мэра Кличко на взрывы в столице
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил, что атака по Киеву еще раз доказывает, что захватчикам нужны территории Украины без ее жителей. Нападение иранскими дронами-камикадзе он называет подлинным геноцидом украинского народа.
Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества,
– говорит Виталий Кличко.
Мэр города рассказал, что в результате атаки некоторые люди остались без своих домов. Кличко пообещал, что всех, кому будет необходимо временно где-то пожить, приютят гостиницы и общежития столицы.
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