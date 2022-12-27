"Это может быть прямая копия": наладят ли россияне производство Shahed

Россия может развернуть собственное производство дронов-камикадзе, которые ей сейчас поставляет Иран. Это может быть прямая копия Shahed-136 или Shahed-131 или концептуальное наследование, то есть создание аналога этих беспилотников.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, россияне действительно могут производить бюджетные самолето-снаряды, от которых даже не будет требоваться высокая точность.

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Сложно ли России изготовлять Shahed

То есть главной задачей этих дронов будет массовость и дешевизна, ведь, по данным Главного управления разведки, стоимость Shahed-136 составляет 7 тысяч долларов.

Он не требует никаких военных компонентов, кроме самой боевой части. Его комплектующие условно можно приобрести на AliExpress,

– подчеркнул Катков.

Он добавил, что ни производство композитного планера, ни расчет аэродинамической формулы не являются высшей математикой, учитывая даже количество гражданских дронов, которые продаются в мире.

А при условии, что россияне просто приобретут лицензию на производство, наладить процесс уже на существующих мощностях будет еще легче. К тому же в России есть и собственное производство БпЛА, для них это не ноу-хау.

При этом нельзя даже предположить, сколько именно таких дронов может изготовить страна-агрессор, поскольку нет какой-либо критической технологии, от которой может быть зависимо такое производство в России.

Олег Катков рассказал о перспективах производства Shahed в России: смотрите видео

Как защититься от Shahed

Катков объяснил, что сейчас для уничтожения "Шахидов" в ВСУ используются более экономные средства поражения. Использование полноценных зенитно-ракетных комплексов также бывает, но тогда, когда все остальные, более бюджетные средства не сработали.

Так, например, отлично проявила себя в уничтожении Shahed-136 немецкая зенитная САУ Gepard. Благодаря минимальному расходу боеприпасов на один сбитый беспилотник, эта система оказалась очень эффективной.

А вот Patriot для уничтожения "Шахидов" использовать бессмысленно, и не только из-за колоссальной стоимости ракет. Если говорить о Patriot Pac-3 с ракетами MSE, то его задача – уничтожение баллистических ракет.

И если, например, использовать 50 таких ракет против 50 дронов-камикадзе, то все они будут сбиты. Но если после "Шахидов" прилетят 5 баллистических ракет, то их уже нечем будет сбивать, потому что это мог сделать исключительно Patriot. Именно поэтому для разных целей используются разные средства уничтожения.

Это все равно, что с "Джавелина" подбивать российского мотоциклиста. Да, без вопросов, возможно это сделать, уничтожить этого россиянина на мотоцикле. Но с чего уничтожать танки, которые после него поедут?

– привел пример военный эксперт.

Он подытожил, что в этом как раз и состоит многоэшелонированная оборона, в которой все взаимодействует в единой системе, и она наконец-то начинает выстраиваться в Украине.

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