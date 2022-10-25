В Беларуси назвали место, откуда тайно могут запускать иранские "шахиды"

В Украине зафиксированы случаи, когда Россия атакует нашу страну иранскими дронами-камикадзе. Предварительно, враг запускает их с территории Беларуси.

По имеющейся информации, Россия запустила 10 дронов-камикадзе "шахид" из Беларуси по Киевской области. Так, единственное место в Беларуси, где могут тайно запускать дроны – это белорусская часть Чернобыльской зоны.

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Откуда могут запускать иранские "шахиды"

Официальных данных о запуске дронов с территории Беларуси нет. Но, согласно анализу СМИ, если дроны-камикадзе действительно запускаются из республики, то есть одна территория, где это может происходить – белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник).

Так, больше года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об интернете.

Благодаря спутниковым снимкам удалось выделить несколько зон, где видны минимальные изменения на территории за последние несколько месяцев.

Уласы – это село в глуши в Хойникском районе в 4,5 километрах от границы с Украиной. На спутниковых снимках видно, что в последние месяцы там появились протоптанные дорожки, немного расчищенные дороги для проезда и вырубленные кусты.

– это село в глуши в Хойникском районе в 4,5 километрах от границы с Украиной. На спутниковых снимках видно, что в последние месяцы там появились протоптанные дорожки, немного расчищенные дороги для проезда и вырубленные кусты. Кожушки – также село в Хойникском районе. Рядом четко видны новые дороги, а значит, там стала часто ездить техника.

Откуда могут запускать иранские "шахиды" / фото Белорусский Гаюн

Россия перебросила инструкторов дронов в Беларусь

Ранее представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что Россия решила перебросить инструкторов дронов-камикадзе с оккупированной территории Украины в Беларусь. Их отправили в пограничную с Украиной область в Беларуси.

Так, инструкторы были срочно эвакуированы с оккупированной территории Украины в Гомельскую область Беларуси. Там они тренируют россиян запускать дроны.

Братчук отметил, что ранее на оккупированной территории Херсонской области несколько таких инструкторов были уничтожены.

Напомним, что в Украине уже погибли по меньшей мере 10 иранских инструкторов, консультировавших российских военных по запуску дронов.

Также сообщалось, что Иран отправил своих инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь России запускать дроны по украинским городам.

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