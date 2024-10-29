Румыния сделала важный шаг, чтобы сбивать российские "Шахеды"

Минобороны Румынии разработало законопроект, который позволит сбивать дроны, нарушающие её воздушное пространство. Он чётко описывает правила контроля за пользованием воздушного пространства страны.

Законопроект, разработанный Минобороны Румынии, определяет различные уровни опасности для населения, от которых зависит соответствующая реакция сил ПВО. Об этом информирует Reuters.

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Какую реакцию на российские дроны предусматривает закон

Этот законопроект устанавливает четкие правила контроля за использованием воздушного пространства Румынии для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Его представили для публичного обсуждения в Минобороны страны.

Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи границы с Румынией,

– говорится в документе.

В оборонном ведомстве Румынии подчеркнули, что на уровне ЕС продолжаются усилия для выработки единого подхода к использованию дронов и "принятия мер по противодействию рискам".

Предложенные меры предусматривают несколько этапов: от обнаружения и идентификации летательных аппаратов до попытки связи, перехвата и предупредительных выстрелов.

Согласно новым правилам, пилотируемые самолеты, залетающие без разрешения, могут быть уничтожены только в случае агрессивных действий с их стороны.

Что касается беспилотников, то их могут уничтожить, нейтрализовать или захватить в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение является крайней мерой.

Союзные системы, расположены в Румынии, также могут участвовать в любых операциях в соответствии с соглашениями о коллективной обороне с НАТО и ЕС.

Напомним, на прошлой неделе российские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство Румынии. Страна не раз поднимала в небо свои истребители для их перехвата, однако не атаковала ни одного беспилотника.