Нефтепровод "Дружба" могли разбомбить дроны нового типа, – Forbes

Нефтепровод ""Дружба" в Брянской области могли атаковать дроны нового типа. На это указывают формулировки о том, что БПЛА не "врезались", а именно "разбомбили" нефтепровод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Какие дроны могли атаковать "Дружбу"

Аналитик Forbes Дэвид Акс утверждает, что в ночь на 30 января беспилотники 14-го отдельного беспилотного летательного полка нанесли удар по насосной станции на трубопроводе "Дружба" в Брянской области. Следует отметить, что нефтепровод "Дружба" является одним из крупнейших в мире и критически важным узлом в инфраструктуре страны-агрессора.

В результате атаки дронов вспыхнул пожар, который зафиксировали спутники NASA.

Судя по огню, удар был точным,

– отметил эстонский аналитик WarTranslated.

Ссылаясь на телеграм-канал "Николаевский Ванек", Дэвид Акс отмечает, что дроны не просто врезались в станцию нефтепровода, а именно разбомбили ее. Аналитик добавляет, что Украина уже применяет модифицированные гражданские спортивные самолеты для выполнения боевых миссий. Кроме того, они могут переносить около 100 килограммов.

К примеру, спортивный самолет Aeroprakt A-22 может нести 100-килограммовую бомбу и преодолевает расстояние в более 640 километров в обе стороны. Способность сбрасывать бомбы дает беспилотникам существенное преимущество. Поэтому, если дрон запустить только в одну сторону, то он может преодолеть расстояние и в 1300 километров.

Цель в Брянской области располагалась всего в 40 километрах от границы с Украиной, а это значит, что выносливость беспилотников не была ключевым фактором. Дроны могли сбросить бомбы и вернуться на базу,

– резюмирует аналитик.

Впрочем, дистанционная посадка – одна из самых сложных. Акс предполагает, что операторы могли не рисковать, а потому – применили тактику двойного удара. Сначала дрон мог сбросить бомбы, а потом – поразили объект.

"Если украинские военные смогут наладить безопасное возвращение дронов после выполнения миссии, эти аппараты станут многоразовым оружием. Это позволит использовать их для атаки нескольких целей, что значительно повысит эффективность ударов по российской нефтяной инфраструктуре", – добавил аналитик.

К слову, Силы беспилотных систем Украины подтвердили, что используют беспилотники дальнего действия, оснащенные 250-килограммовой авиабомбой.

Кроме того, главный редактор Defense Express Олег Катков сообщал, что такие БпЛА изготавливают на основе легкомоторного самолета. Под него крепят бомбу ФАБ-100. Этот самолет не врезается ни во что, а сбрасывает боеприпас, для чего на нем есть оптико-прицельная станция, а после – может вернуться обратно.