Проиграли в первом бою FVP-дронам: в России хвастаются новой партией боевых роботов "Курьер"

В России показали новую партию боевых роботов "Курьер". Они участвовали в первом боестолкновении наземных и воздушных беспилотников.

Недавно ряд российских пропагандистских СМИ сообщили, что оккупационная армия получила новую партию наземных роботизированных платформ под названием "Курьер".

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Получили на орехи от ВСУ

Естественно, россияне заявляют, что их "курьерам" нет аналогов, и что чуть ли не целыми группами эти дроны ходят в штурмы.

Именно эти "курьеры" приняли в первом зафиксированном боестолкновении воздушных и наземных беспилотных платформ. Тогда бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" разнесли эти "боевые роботы" с гранатометами АГС-17 с помощью FPV-дронов.

Что такое роботы "Курьер"

Наземные беспилотники "Курьер" представляют собой роботизированные платформы. Они могут заминировать территории, эксплуатироваться с установленными средствами РЭБ и нести ряд различного вооружения, в частности грантометы АГС-17, огнемет, РПГ, противотанковый ракетный комплекс.

Масса дрона составляет до 250 килограммов, скорость – до 35 километров в час, время работы – от 12 до 72 часов, дальность управления – от 3 до 10 километров.

"Курьер" – это инициативная разработка, которую в войска активно продвигали так называемые российские "военкоры". Пока неизвестно, изготавливают ли эти системы в рамках государственного заказа.

К слову, во время удара по аэродрому "Борисоглебск" могло быть уничтожено редкое оружие.