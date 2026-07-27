Об этом пишет телеграмм-канал Exilenova+ .

Что известно об атаке?

Утром 27 июля российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на территорию Удмуртской Республики. По словам главы региона Александра Бречалова, это была "самая масштабная атака за последнее время" на объекты республики.

По его словам, силы противовоздушной обороны якобы сбили несколько беспилотников. О пострадавших не сообщается, а на местах работают оперативные службы. Однако российский чиновник не уточнил, какие именно объекты стали целями атаки.

Дроны фиксируют над городом Сарапул: смотрите видео

В то же время, телеграмм-каналы и OSINT-сообщества сообщают, что взрывы и работу ПВО слышали в городе Сарапул. По предварительным данным, есть вероятность попадания на окраины города.

Россияне активно снимают беспилотники и работу противовоздушной обороны: смотрите видео

Также распространяется информация, что целью атаки мог стать резервуарный парк ФГКУ комбината "Горизонт", входящий в систему государственного материального резерва России (Росрезерв). В сети обнародовали координаты предполагаемого места удара.



Дроны вероятно попали в военный объект / Фото OSINT