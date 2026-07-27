Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку?

Уранці 27 липня російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на територію Удмуртської Республіки. За словами глави регіону Олександра Бречалова, це була "наймасштабніша атака за останній час" на об'єкти республіки.

За його словами, сили протиповітряної оборони нібито збили кілька безпілотників. Про постраждалих не повідомляється, а на місцях працюють оперативні служби. Проте, російський чиновник не уточнив, які саме об'єкти стали цілями атаки.

Дрони фіксують над містом Сарапул: дивіться відео

Водночас телеграм-канали та OSINT-спільноти повідомляють, що вибухи та роботу ППО чули у місті Сарапул. За попередніми даними, є ймовірність влучання на околицях міста.

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Також поширюється інформація, що ціллю атаки міг стати резервуарний парк ФДКУ комбінату "Горизонт", який входить до системи державного матеріального резерву Росії (Росрезерв). У мережі оприлюднили координати ймовірного місця удару.



Дрони ймовірно влучили у військовий об'єкт / Фото OSINT