Эпоха беспилотных войн разрушает традиционную оборонную промышленность, – FT

За более чем два года войны стремительно возросло использование дронов на фронте. Стремительное распространение новой мощной технологии расшатывает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, где долгое время доминировали крупные подрядчики.

Издание Financial Times отмечает, что дешевые, но эффективные FPV-дроны помогли закрыть дефицит артиллерийских снарядов для Вооруженных сил. Цикл производства беспилотников короткий, что позволяет изготавливать более миллиона БпЛА в год.

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Стартапы на замену оборонных гигантов

Как отмечают аналитики, разработка программ традиционного оружия требует лет, иногда десятилетий. Они полагаются на значительные государственные бюджеты, а также на крупные исследовательские и испытательные центры. Если же говорить о дронах, то они дешевые, смертоносные и быстрые в изготовлении, что делает конкурентоспособными мелких производителей.

Украина демонстрирует, что время выхода на рынок и более гибкая разработка важны. Вместо того, чтобы разрабатывать идеальный продукт, который может занять много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и тестировать снова. Скорость имеет решающее значение,

– говорит Микаэль Йоханссон, исполнительный директор шведского Saab.

Вероятно, что изменения нужны не только отрасли. Война в Украине показала, что Минобороны стран придется пересмотреть методы покупки оружия, чтобы не отставать от быстрых циклов разработки оружия. Официальным лицам придется расширять список поставщиков и привлекать меньшие компании.

Это происходит уже сейчас. Так, Пентагон уже закупает беспилотники у относительно небольших стартапов – например, Anduril Industries. В то же время традиционные игроки оборонного рынка реагируют на вызовы и часто объединяются с маленькими компаниями.



"НАТО также начала менять свои процессы закупок, создав ускоритель инноваций Diana, чтобы способствовать сотрудничеству со стартапами и другими технологическими компаниями. Он также объявил о создании инновационного фонда НАТО, который сосредоточен на технологиях двойного назначения", – отмечает FT.

Однако Запад признает, что стартапы разрабатывают "новые технологии очень быстро", однако отрасль все еще нуждается в традиционных подрядчиках, которые приносят "опыт и устойчивость.