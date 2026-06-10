Об этом он написал в своем Фейсбуке.
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Какие детали?
"Флеш" предупредил, что сейчас противник применяет беспилотники типа "Молния" с работой в диапазоне видео частот 4,1 – 4,5 ГГц (4,3 – 4,5 ГГц).
Внимание, фронтам! Противник начал применять на "Молниях" диапазон видео частот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц). Большинство детекторов не видят эти частоты, или видят плохо. Предупреждаю чтобы доверие к детектору не стоило вам жизни,
– написал советник.
"Молния" с новым диапазоном видеочастот / "Флеш"
"Молния" с новым диапазоном видеочастот / "Флеш"
Напомним, ранее Бескрестнов сообщал, что Россия в основном использует против Украины недавно изготовленные дроны и ракеты. Он предположил, что это связано с тем, что российское производство не успевает формировать значительные запасы, поэтому техника быстро поступает в зону боевых действий.
В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что российская оборонная промышленность способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. Нынешние темпы и объемы производства позволяют врагу проводить несколько крупных массированных атак ежемесячно.