Про це він у своєму Фейсбуці.

Дивіться також "Шахеди" знову націлилися на Україну, подекуди сталися влучання: де й досі є загроза удару

"Флеш" попередив, що нині противник застосовує безпілотники типу "Молнія" з роботою у діапазоні відео частот 4,1 – 4,5 ГГц (4,3 – 4,5 ГГц).

Увага, фронтам! Противник почав застосовувати на "Молниях" діапазон відео частот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц). Більшість детекторів не бачать ці частоти, або бачать погано. Попереджаю щоб довіра до детектора не коштувала вам життя,

– написав радник.



"Молнія" із новим діапазоном відеочастот / "Флеш"



"Молнія" із новим діапазоном відеочастот / "Флеш"

Нагадаємо, раніше Бескрестнов повідомляв, що Росія здебільшого використовує проти України нещодавно виготовлені дрони та ракети. Він припустив, що це пов'язано із тим, що російське виробництво не встигає формувати значні запаси, тому техніка швидко надходить у зону бойових дій.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що російська оборонна промисловість здатна виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. Нинішні темпи і обсяги виробництва дозволяють ворогу проводити кілька великих масованих атак щомісяця.