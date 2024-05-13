Вызывает восхищение, – Притула поделился, как работают дроны "Морок", закупленные фондом

В октябре 2023 года благотворительный фонд Сергея Притулы проводил сбор на дальнобойные дроны-камикадзе "Морок". За это время они успели эффективно себя проявить и принесли немало "хлопка" оккупантам.

БПЛА "Морок" прилетали по многим объектам, где россияне их не ждали. Об этом 24 Каналу рассказал основатель благотворительного фонда Сергей Притула, добавив, что одна из последних атак – аэродром Морозовск, где базируются российские Су.

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Удары по складам, аэродромам и даже самолетам

Перед атакой на Морозовск беспилотники работали по Таганрогу. Там был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – очень редкое воздушное судно. Каждый выведенный из строя А-50 – большой успех.

Перед этим были удары по складам, дроны-камикадзе регулярно залетают и поражают нужные цели. Их практически в одинаковых количествах предоставили Центру специальных операций "А" СБУ и Силам специальных операций. В целом удалось законтрактовать 101 беспилотник "Морок".

Каждый месяц производитель выдает определенную партию и они себе красиво, успешно летят во взаимодействии с другими видами ударных БПЛА. То есть сейчас работа наших подразделений, которые ими оперируют, вызывает невероятное восхищение,

– рассказал Сергей Притула.

Также он упомянул о комбинированных ударах, которые ими наносят. Происходит сотрудничество с Воздушными силами, тогда, условно говоря, одними БПЛА пробивается "окно возможностей", например, когда выводится из строя российская РЛС, а тогда в это "окно" летит все, что только можно.

Поэтому, глядя, как стремительно развивается индустрия БПЛА, то можно сделать вывод, что в этом году новости о прилетах украинских дронов по российской территории будут радовать украинцев значительно больше, чем в 2023-м.

"Фактически нет такой недели, чтобы где-то в России не горел НПЗ, чтобы не прилетало по Крыму, по их средствам ПВО, или по скоплению живой силы, где-то далеко от линии боевого соприкосновения. В 2024 году будет еще больше феерических прилетов. Хлопка будет много, как мы и обещали", – подчеркнул Сергей Притула.

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