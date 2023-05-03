Это коллективная игра "клуба обиженных", – Арахамия назвал свою версию "атаки дронов" на Кремль

3 мая российские власти обвинили Украину в "атаке беспилотников" на Кремль. Сейчас высказывают много версий по поводу этого инцидента.

Свою версию высказал и глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. По его мнению, так называемую "атаку дронов" на Кремль заказали российские олигархи.

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Арахамия прокомментировал "атаку" на Кремль

Глава фракции "Слуга Народа" высказал личное мнение, основанное на серии инсайдов.

"Атака" на Кремль была совершена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина,

– заявил Арахамия.

Он подчеркнул, что это первая коллективная игра "клуба обиженных". Арахамия надеется, что не последняя.

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