Не только РЭБ: экс-офицер Воздушных сил ответил, как противодействовать вражеским FPV-дронам

Россияне продолжают атаковать дронами гражданское население. Например, в Херсоне оккупанты убили местную жительницу именно ударом с беспилотника и это не единичные случаи.

Есть немало компаний, которые производят средства радиоэлектронной борьбы. Как рассказал 24 Каналу экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, они могут обеспечить эшелонированную систему защиты именно благодаря РЭБу.

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Можно ли создать бесполетные зоны

Большинство средств, которые использует враг – это классические FPV-дроны, которыми управляют с помощью обычных каналов. Их могут обнаружить средства радиоэлектронной разведки.

Поэтому прежде всего стоит создать на самом деле качественную инициативу, которая бы предоставила разрешение и побудила городские советы формировать такую защиту благодаря системам РЭБ. Говорится не только о сетках от дронов, а о качественных решениях, которые позволят им противодействовать.

Больно слышать, что мир отреагировал на действия дронов только после операции "Паутина", а не после того, когда россияне активно в зоне боевых столкновений уничтожают гражданский автотранспорт, людей именно этими средствами поражения,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Сделать бесполетную зону не так сложно, нужно только финансирование и правильный подход к построению такой системы.

Нужны ли специальные сетки на дорогах

Часто наши военные жалуются, что в прифронтовых городах над дорогами, которые используют для логистического снабжения нет сеток от дронов. В частности говорилось о Херсоне, Чернобаевке.

Любая защита должна быть комплексной. Это сетки, средства радиоэлектронной борьбы, в частности системы электромагнитной, лазерного оружия. Даже автоматические турели, которые могут перехватывать дроны на малых расстояниях,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Все это должно создавать одну систему. К сожалению, до сих пор только 40% украинских компаний загружены средствами, которые могли бы помочь в этой ситуации.

К слову, вице-премьер-министр – министр по цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что дроны на оптоволокне теперь могут наносить поражения на большей дальности. Раньше это было 20 километров, а теперь 40. Украина будет развивать эту технологию, ведь такие дроны устойчивы перед средствами РЭБ.