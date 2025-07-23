Є чимало компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби. Як розповів 24 Каналу ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, вони можуть забезпечити ешелоновану систему захисту саме завдяки РЕБу.

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Чи можна створити безпольотні зони

Більшість засобів, які використовує ворога – це класичні FPV-дрони, якими керують за допомогою звичайних каналів. Їх можуть виявити засоби радіоелектронної розвідки.

Тому насамперед варто створити насправді якісну ініціативу, яка б надала дозвіл і спонукала міські ради формувати такий захист завдяки системам РЕБ. Мовиться не лише про сітки від дронів, а про якісні рішення, які дозволять їм протидіяти.

Боляче чути, що світ відреагував на дії дронів лише після операції "Павутина", а не після того, коли росіяни активно в зоні бойових зіткнень нищать цивільний автотранспорт, людей саме цими засобами ураження,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Отже, зробити безпольотну зону не так складно, потрібно лише фінансування і правильний підхід до побудови такої системи.

Чи потрібні спеціальні сітки на дорогах

Часто наші військові нарікають, що в прифронтових містах над дорогами, які використовують для логістичного постачання немає сіток від дронів. Зокрема мовилось про Херсон, Чорнобаївку.

Будь-який захист повинен бути комплексний. Це сітки, засоби радіоелектронної боротьби, зокрема системи електромагнітної, лазерної зброї. Навіть автоматичні турелі, які можуть перехоплювати дрони на малих відстанях,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Все це повинно створювати одну систему. На жаль, досі лише 40% українських компаній завантажені засобами, які могли б допомогти у цій ситуації.

До слова, віцепрем'єр-міністр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що дрони на оптоволокні тепер можуть завдавати ураження на більшій дальності. Раніше це було 20 кілометрів, а тепер 40. Україна розвиватиме цю технологію, адже такі дрони стійкі перед засобами РЕБ.