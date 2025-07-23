Про це 24 Каналу розповів ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що заяви про масовані дронові атаки є небезпідставними. Окупанти дійсно можуть атакувати Україну, використовуючи 1000 безпілотників.

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"Уже в серпні (2025 року – 24 Канал) можуть бути масовані атаки. Це ймовірно тому, що Росія робить основну ставку на збільшення засобів ураження", – сказав він.

Яка тактика Росії щодо дронових атак по Україні?

Анатолій Храпчинський зазначив, що противник не намагається змінювати тактику, а застосовує класичний підхід для прориву протиповітряної оборони України.

Мовиться про використання великої кількості дронів для навантаження наших сил ППО. Це основний напрямок, до якого рухається Росія із серпня 2024 року,

– підкреслив ексофіцер Повітряних сил.

Він нагадав, що саме минулого року Володимир Путін заявив про створення російських сил безпілотних систем та про розвиток дронів. Саме після цього стало помітним суттєве збільшення атак "Шахедами" по території України.

Окрім цих засобів ураження, росіяни використовують дрони-імітатори. Це також суттєво навантажує українську протиповітряну оборону.

Як можна протидіяти російським атакам?

Храпчинський підкреслив, що система ППО України розрахована значно на меншу кількість повітряних цілей. Силам оборони важливо шукати рішення, які будуть "більш стратегічно обачливими".

Мовиться про ешелоновану систему детекції з можливістю розподіленого перехоплення. Якщо, наприклад, дрон перебуває на малих висотах, то можна використовувати мобільно-вогневі групи або автоматичні турелі. Якщо ж дрони на більших висотах, то їх можна перехоплювати дешевшими засобами – дронами-перехоплювачами,

– пояснив він.

Проте є випадки, коли, через складність знешкодження ворожих цілей, варто застосовувати авіацію або інші засоби ураження.

Ексофіцер Повітряних сил підкреслив, що потрібно значно збільшити кількість зброї, яку Україна виробляє самостійно.

Треба готуватись до того, що Росія і далі тиснутиме. Застосування 700 – 1000 дронів може бути не щоденним, проте масовані обстріли гарантовані, як це росіяни робили у минулому та позаминулому роках,

– додав він.

До слова, Росія активно розширює виробництво безпілотників, що може дозволити їй одночасно запускати до 2 тисяч дронів, створюючи значні труднощі для української ППО. Як зазначив генерал Крістіан Фройдінг з Міноборони Німеччини, використання дорогих ракет на кшталт Patriot проти дешевих "Шахедів" економічно невигідне, тому слід шукати більш доступні засоби оборони.