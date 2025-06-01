Опережаем Россию: какой украинский дрон не могут повторить оккупанты

На протяжении всей войны противник активно учится в украинских военных. Понятно, что наше государство вынуждено принимать быстрые и креативные решения, ведь от них зависит наше существование.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что военные вынуждены придумывать как новые тактики применения, так и разного класса беспилотники. Их пытается копировать враг.

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Опережаем Россию в различных номенклатурах

Противник подробно анализирует, что говорят военные аналитики, гражданские, которые занимаются вооружением и тенденциями развития БПЛА в Украине. Далее пытается максимально перенять этот опыт.

Должны сказать, что противник внедряет у себя новый род войск беспилотных систем, как это Украина сделала полтора года назад. Россияне вводят дополнительные штатные подразделения в войске, где обучают беспилотников всех категорий,

– рассказал Юрий Федоренко.

Также враг пытается внедрять у себя передовые технологии, например, дроны на оптоволокне. Это удалось благодаря доступу к китайскому сырью, так оккупанты быстро нарастили производственные возможности.

"В то же время противник "проспал" такое явление как "Баба-Яга" – наш ночной бомбер. В этом направлении они еще не дошли до хорошего образца, который мог бы выполнять весь спектр беспилотных задач. Хотя Украина его успешно применяет более 2 лет", – отметил Юрий Федоренко.

Обратите внимание! Полк "Ахиллес" проводит масштабный сбор на важные детали для дронов, в частности мощные батарейки, которые позволят залетать на значительно более глубокое расстояние территории противника. Приобщиться к сбору можно по ссылке!

При благоприятных погодных условиях и имея такие батарейки, удастся эффективно уничтожать логистику врага, которая отвечает за доставку боеприпасов, живой силы, провизии в районы сосредоточения. А также к местам пребывания оккупантов на передней линии боевого соприкосновения.

"Стоит сказать, что мы воюем со значительным ресурсом, который направлен на нас не только со стороны России, но и из других стран. Однако, в динамике развития технологий, их масштабирования, освоения – мы точно опережаем россиян", – подчеркнул командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Итак, каждая гривна является принципиально важной, потому что она дает возможности как уничтожать противника, так и сохранять жизни наших военных.