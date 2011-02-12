Дроны на оптоволокне меняют ход войны: как работают и сложно ли ими управлять

В Украине активно развивается новая отрасль – производство дронов. Это стало критически важным направлением в условиях войны, поскольку беспилотники играют едва ли не ключевую роль в разведке, корректировке огня, ударных операциях и логистике.

За последние годы появилось много украинских компаний, которые создают дроны различного назначения – от FPV-ударных до разведывательных моделей. Локальные разработчики активно совершенствуют свои технологии, внедряя инновации, анализируя опыт врага и адаптируясь к условиям современного боя. Среди новых интересных технологий – дроны, которые управляются через оптическое волокно, что делает невозможным влияние вражеской РЭБ.

Несмотря на значительный прогресс, производители сталкиваются с вызовами – от бюрократических процедур в госзакупках до конкуренции с иностранными производителями. В то же время правительство и частные инициативы стимулируют развитие отрасли через программы финансирования, гранты и заказы для ВСУ.

Один из разработчиков дронов на оптоволокне – украинская компания 3DTech, которая представила прессе новый дрон на презентации в феврале. 24 Канал посетил презентацию и рассказывает о новейших разработках и проблемах в отрасли.

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Дроны на оптоволокне: почему они такие уникальные

Оптоволоконные дроны – это беспилотники, которые используют проводную связь через оптическое волокно вместо традиционных радиоканалов.

Такая технология имеет несколько ключевых преимуществ:

защита от радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – из-за отсутствия радиосигнала их невозможно заглушить или перехватить, что делает такие дроны особенно ценными в условиях современного электронного противостояния;

стабильная связь и низкая задержка – передача данных через оптоволокно происходит быстро и без потерь качества, что особенно важно для разведывательных миссий;

высокая безопасность – враг не может определить место нахождения оператора по сигналу дрона, что снижает риск атак на командный пункт.

Несмотря на очевидные преимущества, дроны на оптоволокне имеют и определенные ограничения. Так, радиус действия зависит от длины кабеля, что ограничивает мобильность по сравнению с радиоуправляемыми БПЛА. Существует угроза уязвимости самого кабеля – в боевых условиях его можно перерезать или повредить, что выведет дрон из строя.



Также есть потребность в специальных катушках и механизмах для намотки оптоволокна – это увеличивает вес и стоимость системы.

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В Украине несколько компаний, в частности 3DTech, работают над совершенствованием оптоволоконных дронов, учитывая опыт врага и улучшая конструкцию катушек для увеличения дальности полета. Такие беспилотники могут стать эффективным решением для разведки и корректировки огня в условиях жесткого РЭБ-противодействия. Благодаря быстрому развитию технологий, оптоволоконные дроны имеют потенциал стать важной составляющей современной войны и получить более широкое применение в будущем.

Как создавали 3DTech

Компания 3DTech была основана Алексеем Жулинским, который после тяжелого ранения во время службы в Вооруженных Силах Украины решил помогать военным, создавая беспилотные летательные аппараты. В 2023 году компания поставила первые дроны "Хищник РЭБOff" для украинской армии.



Роман Агарков и Алексей Жулинский / Фото 3Dtech

CEO компании Роман Агарков в комментарии 24 Каналу ранее отмечал, что бюрократические преграды и коррупция в тендерных процедурах заставили 3DTech сотрудничать с военными напрямую. Он также подчеркнул, что низкие цены на импортные дроны делают их выгодными для государства, но это слишком низкий порог для локальных производителей.

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Компания активно анализирует опыт противника для совершенствования собственных разработок, в частности оптоволоконных дронов. Они учли больший запас катушек в российских беспилотниках и адаптировали это в своих моделях.

Мы работали над этой технологией уже четыре месяца, и все это время дрон просто стоял у нас в кабинете – никому он не был нужен. Но когда россияне на Сумском направлении начали массово уничтожать нашу технику, возникла реальная потребность в таком решении. Мы поняли, что надо развивать это направление, поскольку фронт насыщен средствами радиоэлектронной борьбы. Наш дрон способен обходить эту защиту. И, к сожалению, враг начал массово использовать такие технологии раньше нас. Откровенно говоря, мы многое почерпнули у вражеских дронов, которые нам передавал фонд Притулы. Некоторые технологические решения мы переняли у россиян, ведь они имеют в этом больше опыта,

– рассказал CEO 3DTech Роман Агарков.

По его словам, процесс кодификации, вероятно, продлится еще несколько недель. Если дроны успешно пройдут процедуру принятия на вооружение и будет подписан контракт на производство, 3DTech сможет выпускать до 7 тысяч оптоволоконных БПЛА ежемесячно.

Сейчас компания производит дроны исключительно под конкретные заказы от волонтеров, военных и благотворительных фондов, а объемы такого производства не превышают 500 – 600 единиц в месяц.

Какие дроны изготавливает компания: характеристики

3DTech в феврале представила новую линейку оптоволоконных дронов. По словам генерального директора Алексея Жулинского, линейка дронов расширилась, и состоит из дронов на 10- и 13-дюймовых рамах, которые отличаются по дальности и грузоподъемности.

Дальность – 12, 15, 20, 25 километров.

Масса боевой части – от 1,5 до 3,5 килограмма.

Также планируется выпуск дрона дальностью до 40 километров.

Продолжительность полета таких дронов – до 30 минут, максимальная скорость до 130 км/ч, как показали испытания.

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Компания также усовершенствовала систему крепления катушек. Жулинский отметил, что новый форм-фактор дронов сделан так, чтобы сопла катушки не мешали пропеллерам, что улучшает маневренность. Благодаря этому дрон может свободно менять траекторию, заходить на цель и облетать ее без риска задеть катушку.

Дроны на оптоволокне, катушки и наземная станция / Фото Льва Шевченко, 24 Канал



Кроме самих беспилотников, 3DTech усовершенствовала наземные станции управления. Они представлены в трех вариантах в зависимости от типа катушек.

"Мы сделали их в герметичных боксах, чтобы было удобно транспортировать и использовать при любых погодных условиях", – рассказал Жулинский.

Особенностью наземных станций является система ретрансляции сигнала, что позволяет оператору работать как через кабель, так и беспроводно, полностью избегая использования радиочастот. Кабельная длина может достигать 100 метров.

Также компания еженедельно обновляет наземные станции, базируясь на отзывах военных.

Мы получаем фидбек от ВСУ и постоянно совершенствуем конструкцию,

– добавил Жулинский.

Оптоволоконные дроны дороже традиционных беспилотников, поскольку в их конструкции используются специальные катушки и медиаконвертеры. В то же время в 3DTech работают над тем, чтобы снизить стоимость и сделать их более доступными для военных.

"Мы начали собственное производство катушек, чтобы локализовать производство и снизить себестоимость", – добавил Жулинский. По его словам, компания постоянно ищет более доступные и защищенные медиаконвертеры, чтобы уменьшить зависимость от китайских поставщиков. Сейчас ведутся переговоры с Германией относительно альтернативных источников поставок материалов.

Станки и процесс производства / Фото предоставлены 24 Канала 3DTech

3DTech также стремится максимально использовать украинские комплектующие.

Производителей становится все больше, хотя качество еще не всегда соответствует нашим требованиям. Но ситуация улучшается, и мы постоянно тестируем украинские компоненты,

– рассказал руководитель компании.

В компании сообщили, что 3DTech уже прошла испытания комиссии по кодификации и сейчас ожидает подписания актов. Это позволит закупать дроны через госбюджет.

"Мы ждем финальных документов, и уже через неделю можем отгружать дроны по контракту", – подытожил Жулинский.

Сложно ли управлять дроном на оптоволокне

Главный инженер 3DTech и боевой пилот Алексей объясняет, что оптоволоконные дроны не требуют кардинально нового подхода к управлению, но требуют большей аккуратности. Он отмечает, что резкие маневры нежелательны, поскольку кабель может натянуться или запутаться, однако в целом управление интуитивно понятное, а отклик мгновенный, без каких-либо задержек.

Относительно полетов в сложных условиях, например, в лесу, Алексей признает, что густые заросли затрудняют маневрирование, но с надлежащими навыками пилота это вполне возможно. Важно правильно оценивать габариты дрона и его парусность.

Одним из ключевых моментов является расположение системы размотки кабеля. Ранние версии имели ее слишком близко к пропеллерам, из-за чего кабель наматывался и мешал полету. Теперь точку размотки максимально отвели в сторону, что значительно улучшило маневренность и позволило выполнять сложные фигуры в воздухе.

Также команда адаптирует систему управления под каждый дрон. Например, для моделей весом 2,5 килограмма и катушек на 10 километров важно настроить расход тока в прошивке Betaflight, чтобы оптимизировать работу беспилотника.

Какие нюансы производства дронов на оптоволокне в Украине

3DTech использует украинские станки несмотря на то, что китайские дешевле, рассказал 24 Каналу Роман Агарков, CEO 3DTech. По его словам, визуально можно заметить разницу в материалах, из которых произведены станки – это качество металла, моторов и намотки. Поэтому компания не работает на китайских станках.

Украинские станки отличаются по толщине материала и качеству намотки, они выглядят надежнее. Кроме того, они так же эффективно работают на высоких оборотах, как и выглядят. Благодаря этому мы сматываем катушки достаточно быстро: десятикилометровая катушка изготавливается за 15 минут,

– говорит Агарков.

Работа идет по конвейерному методу, объясняет собеседник: на катушку напаиваются пигтейлы (соединительные элементы), проверяется детальность, прослеживается сигнал, осуществляются измерения, а все основные показатели записываются на саму катушку.

В частности, фиксируются три ключевых параметра: длина катушки, дистанция сигнала, коэффициенты отражения сигнала.

Китайские станки сложные в обслуживании. Мы выбрали украинские не только из-за внешнего вида, но и потому, что они имеют сервисное обслуживание и гарантию от украинских инженеров. Если что-то случается – это серьезная проблема, потому что остановка производства болезненна для бизнеса. Но благодаря украинским производителям мы имеем быстрое реагирование – либо дистанционную помощь, либо выезд инженеров на место,

– объясняет Роман Агарков.

К тому же с китайскими поставщиками трудно найти общий язык при заказе деталей для дронов.

"Они относятся ко всем иностранным клиентам одинаково – им безразлично, кто платит, главное, чтобы деньги поступили заранее. Если они запаздывают с выполнением заказа, просто предлагают скидку на следующий", – рассказывает Агарков.

Что касается оптоволокна – на мировом рынке доминируют китайские производители – примерно 90% продукции происходит из Китая. Однако существуют альтернативные поставщики – Индия, США и Германия.



В Украине же собственного производства оптоволокна нет. Основные импортеры поставляют продукцию именно из Китая.

"Мы ведем переговоры с Германией, хотя их волокно на 30% дороже. Но это стратегический партнер, который останется с нами даже в случае отказа Китая. Индия сложнее логистически, поэтому сейчас ориентируемся на Европу", – заметил Агарков.

Несмотря на все трудности, технология активно развивается. Компании экспериментируют с совершенствованием конструкции, чтобы минимизировать недостатки и повысить маневренность. Уже сейчас новые версии таких дронов демонстрируют большую эффективность, а операторы учатся делать на них впечатляющие маневры. Поэтому вопрос не в том, стоит ли развивать эту технологию, а в том, как быстро она станет массовой и доступной для фронта.