Новые "дроны-ждуны": в бригаде "Рубеж" раскрыли, как Россия охотится на Силы обороны

Враг пытается закрепиться в треугольнике между Поповым Яром, Новооленовкой и Малиновкой. Это нужно для контроля над логистическими путями к Мирнограду и Покровску, которые уже и так под сильной опасностью.

Стоит вспомнить недавнюю атаку российских FPV-дронов по Доброполью. Как рассказал 24 Каналу офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, до этого города от линии боевого соприкосновения около 20 километров.

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Эта атака подтверждает, что противник может долетать на очень большие расстояния, поэтому логистика уже давно находится под серьезной угрозой. Стоит понимать, что логистические маршруты – это довольно ограниченное количество дорог.

Она может выдержать автотранспорт, который быстро довезет боеприпасы, еду, поменяет личный состав. Противник знает об этих маршрутах, так же как Силы обороны знают о вражеских.

Поэтому еще раньше оккупанты начали применять тактику "дронов-ждунов". Это дроны на оптоволокне, которые садятся на маршруте. Их батареи хватает до 6 часов работы. Тогда дрон в режиме наблюдения ждет автомобили Сил обороны и когда их видит – вылетает и наносит поражение,

– рассказал офицер бригады "Рубеж".

Украинские военные научились бороться с такой тактикой, но она очень опасна. Самое важное – обнаружить дрон, потому что противник сейчас активно развивает БПЛА сферу.

FPV-дроны теперь залетают чрезвычайно далеко. Пока не говорится о прицельном попадании куда-то, но тенденция не самая лучшая.

К слову, 9 июля российские оккупанты на Херсонщине направили дрон по гражданскому двору. В этот момент там находилась прабабушка с годовалым внуком. В результате удара ребенок погиб.