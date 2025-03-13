В бригаде "Рубеж" назвали сильную сторону россиян на поле боя

Россияне на поле боя активно используют людей и технику. Не меньшее внимание они уделяют определенным дронам, которым трудно противодействовать.

О них 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, заметив, что говорится о дронах на оптоволокне. Их оккупанты используют для важных целей, в частности, для ударов по позициям украинских пехотинцев.

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Почему россияне применяют именно дроны на оптоволокне

Офицер бригады "Рубеж" НГУ отметил, что оккупанты не жалеют своих людей и технику. Однако есть и то вооружение, которое они используют особенно активно.

Сильной стороной противника сейчас является использование дронов, в частности, на оптоволокне и ночные,

– подчеркнул он.

Черняк объяснил, что на дроны на оптоволокне не действуют системы РЭБ. Также такие дроны не могут потерять связь через традиционные методы – перепады высот или густые деревья.

Обратите внимание! Бригада НГУ "Рубеж" открыла сбор на окопные РЭБы для своих военнослужащих, которые находятся в окопах. Благодаря этим системам ВСУ успешно глушат FPV-дроны. Привлекаем присоединиться к сбору по ссылке.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ добавил, что украинские военные сейчас активно ищут новый концептуальный подход для борьбы с ними.

Дроны на оптоволокне стали уникальным оружием на войне из-за нескольких преимуществ – отсутствие радиосигнала (их невозможно заглушить или перехватить) и невозможность определить место нахождения оператора по сигналу дрона. Передача данных через оптоволокно происходит быстро и без потерь качества.

Ранее офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко сообщил, что Украина также использует дроны на оптоволокне, но, к сожалению, опередить россиян с производством пока не удалось. Враг или закупил их в Китае, или же наладил производство в России.