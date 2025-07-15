В полку "Ахиллес" честно ответили, кто имеет преимущество в дронах на поле боя

Важную роль на поле боя играют именно дроны. И Украина, и Россия используют большое количество беспилотников различного типа и модификаций.

Именно поэтому нужно смотреть на конкретные разработки. Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что кое в чем преобладают россияне, но и Украина не отстает во внедрении новых дронов.

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Кто имеет преимущество в дронах на поле боя?

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" объяснил, что говорить о том, что противник идет на шаг вперед в вопросе дронов на фронте будет неправильным. Здесь стоит делить беспилотники на категории и рассматривать именно номенклатуры.

Начну с положительного – тяжелые тактические бомберы "Баба Яга". Украина является лидером в мире. Соответственно, противник хочет сделать подобные связи и использовать их по тактике Сил обороны. Однако сейчас они находятся в тестовом режиме. Здесь противника мы преобладаем в разы,

– подчеркнул он.

Украина также опережает врага в применении FPV-дронов с автоматическим донаведением.

Интересно! В нашей стране начали изготавливать специальные патроны для борьбы с FPV-дронами, которыми можно стрелять из стандартных винтовок. Это стандартный патрон калибра 5,56 миллиметра, разработанный для винтовок НАТО.

Если раньше оккупанты "контролировали" воздух с помощью беспилотников ZALA, "Орлан", SuperCum и "Ланцет", то сейчас и наша страна имеет DARTS, "Булаву" и RAM X.

В то же время относительно дронов на оптоволокне – здесь преимущество имеют россияне. Ведь они имеют доступ к китайскому рынку и технологиям. Для противодействия Украина контрактует образцы украинских производителей. Такая же ситуация и с Mavic.

Можем ли мы в этом вопросе в короткой перспективе выйти в паритет с противником? Нет. Можем ли мы это сделать на некоторых отрезках до конца года? Да,

– сказал Федоренко.

Он добавил, что важную роль играют донаты от украинцев. Благодаря этому украинские защитники могут обеспечить паритет в дронах, а порой даже и преимущество над врагом.

Кстати, Михаил Федоров сообщил, что Украина сосредоточивает усилия на том, чтобы сделать управление дронами максимально удаленным благодаря искусственному интеллекту. По словам министра, полная автономность дронов – это перспектива, что потребует серьезных инвестиций и лет разработки.