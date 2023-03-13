В России сообщили о 3 "неизвестных" беспилотниках, которые вели разведку над ПВО в Москве
В небе над Москвой заметили 3 "неизвестных" беспилотника, которые вели наблюдение за воинской частью. БПЛА кружили над системами ПВО, которые должны "защищать" столицу России.
Информацию о беспилотниках над воинской частью распространяют местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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"Беспилотники" вели разведку в Москве
По предварительной информации, 3 беспилотника заметили в Новой Москве. Они вели непрерывную слежку за воинской частью Воздушно-космических войск России. Там расположены системы ПВО, которые обеспечивают оборону столицы.
Квадрокоптеры якобы запустили из лесополосы, которая рядом с частью. Беспилотники держались на высоте около 200 метров, но у воинской части снизились. Часовые на посту заметили дроны и сообщили командованию и в полицию.
Правоохранители проверили территорию, с которой могли запустить дроны, однако никаких следов не нашли.
На следующий день ситуация повторилась. Неизвестные БПЛА снова прилетели в воинскую часть, но впоследствии сменили маршрут и направились в сторону АЗС "Татнефть".
"Неизвестные беспилотники" в России
- В последнее время в России все чаще начинают жаловаться на "неизвестные летательные аппараты". Недавно пропагандистские росСМИ сообщали о БПЛА, который упал недалеко от объекта "Газпрома". В минобороны России заявили, что Украина якобы "совершила атаки беспилотниками" на инфраструктурные объекты на территории страны-агрессора.
- Позже от неизвестных БПЛА пострадала нефтебаза "Роснефти" в Туапсе. РосСМИ опубликовали фото последствий разрушений, возникших после пожара. В правоохранительных органах России заявили, что базу атаковали беспилотники. В минобороны страны-агрессора снова обвинили Украину.
- В Офисе Президента отвергли обвинения Кремля. Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по России, а ведет оборонительную войну. "Хлопок" на объектах инфраструктуры он объясняет ростом панически-дезинтеграционных процессов в самой России.