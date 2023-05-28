Взорвался, не долетев до цели: появилось эпическое видео уничтожения "Шахеда" на Черниговщине
28 мая 2023, 12:30Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Ночью 28 мая российские захватчики запустили по Украине дроны-камикадзе. Один из них – удачно уничтожили на Черниговщине.
Пограничники показали, как они метко ликвидировали вражеский "Шахед". Отметим, что всего ночью было уничтожено 52 дрона-камикадзе.
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В Черниговской области уничтожили российский дрон
Как рассказали в ГПСУ, ночью пограничники сбили вражеский "Шахед" на Черниговщине.
Обнаружив цель, бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств поражения.
В итоге дрон взорвался и упал в поле, не долетев до определенной цели.
Пограничники сбили дрон-камикадзе: смотрите видео
Сбитый дрон на Черниговщине / фото ГПСУ
Ночная атака дронами по Украине: что известно
- В Голосеевском районе Киева из-за сбивания дронов обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован.
- В результате обстрелов Киева погиб 41-летний уроженец Черниговщины. Еще одна женщина и мужчина получили ранения – они госпитализированы. Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.
- В ОВА подтвердили попадание по одному из инфраструктурных объектов Житомирской области. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
- Также этой ночью в Черкасском районе силы ПВО ликвидировали 2 российских дрона.
- В Воздушных силах отметили, что враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.
- Как стало известно, враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину.
- К счастью, в результате успешной боевой работы уничтожены 52 "Шахеда".