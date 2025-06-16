В 5-й штурмовой назвали новые наиболее опасные для ВСУ российские дроны

Российские дроны на оптоволокне и ударные БПЛА типа "Молния" создают серьезные трудности для ВСУ. На фронте идет "война дронов", где беспилотники уничтожают друг друга.

Такой информацией с 24 Каналом поделился штаб-сержант отделения коммуникации, специалист по внедрению инновационных средств в 5-й отдельной штурмовой бригаде Алексей Кашин.

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Как Силам обороны донимают дроны на оптоволокне и БПЛА "Молния"

Сегодня украинским военным чрезвычайно сложно противостоять российским дронам, которые управляются через оптоволоконный кабель. Средства борьбы сводятся к использованию стрелкового оружия – помповых ружей, автоматов, пулеметов и тому подобное.

Другой важный способ противодействия – это использование собственных дронов. В 5-й штурмовой бригаде был случай, когда FPV-дроны вылетели на боевое задание. Во время полета в "серой зоне" они заметили бетонную автобусную остановку, на крыше которой в засаде ждали 2 вражеских дрона на оптоволокне. Они, вероятно, ожидали движение украинского транспорта, чтобы осуществить атаку. Однако украинские операторы обнаружили их первыми и уничтожили.

То есть дроны сейчас воюют с дронами,

– отметил Алексей Кашин.

Еще один серьезный вызов для Украины – это российские ударные дроны типа "Молния". Это пластиковые, не очень большие и не слишком быстрые дроны, однако они опасны своей конструкцией: они относятся к самолетному типу.

В отличие от привычных квадрокоптеров, которые имеют четыре мотора и винты и падают при потере связи, "Молния" продолжает полет даже в случае потери управления – благодаря планеру.

Стоит понимать, что "Молния" – это не одна модель дрона, а собирательное понятие. Под этим названием скрывается несколько различных летательных аппаратов, которые имеют общие характеристики: все они самолетного типа, могут иметь разные размеры, различные двигатели и боевые заряды.

В то же время эти дроны – не панацея для России,

– сказал военный.

Их применяют в сочетании с другими средствами: FPV-дронами, дронами на оптоволокне, ударными БПЛА малой дальности. Речь идет не о больших дронах типа "Шахед", "Ланцет" или ZALA – это отдельная категория вооружения.