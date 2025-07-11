Самые эффективные против "Шахедов": какие возможности Украины по использованию дронов-перехватчиков

Украина применяет дроны-перехватчики для уничтожения российских "Шахедов". Это – эффективное решение против вражеских дронов. Но важно решить одну проблему.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что дроны-перехватчики продемонстрировали превосходную эффективность. Они действительно усилят украинскую ПВО.

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Надо решить еще одну проблему

Как отметил Кузан, сейчас важно решить другую проблему. Надо работать над тем, чтобы масштабировать производство таких дронов и обучать новые команды, которые ими будут управлять. Не стоит забывать, что и оккупанты будут пробовать модернизировать "Шахеды".

"Шахеды" довольно неповоротливые. Они являются удобными для дронов-перехватчиков. Тем более у нас есть несколько видов такого оружия. И они в разы дешевле "Шахеды",

– подчеркнул Кузан.

Сейчас нужно усиленно договариваться с международными партнерами, чтобы они выделили деньги на масштабирование разработок дронов-перехватчиков. Враг наращивает количество "Шахедов" и пытается их совершенствовать. И тут нужно идти на опережение.

Надо развивать и скорость, и номенклатуру. Добавить туда приборы ночного видения. На это нужны огромные деньги. Но производственный потенциал есть. Вопрос к западным партнерам. Как так получается, что мы воюем, изготавливаем дроны, проводим научные разработки. У Европы есть на это деньги, но она дает нам сравнительно небольшие суммы,

– отметил Кузан.

Добавим, Украина уже формирует новые подразделения, чтобы защитить украинские города от "Шахедов". Они будут работать с дронами-перехватчиками.