Месть за донаты от украинцев: Притула показал роскошные видео попадания дронов RAM-II

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. Помогает им в этом не только техника от западных партнеров, но и оружие, приобретенное за донаты украинцев.

В октябре 2022 года после самого массированного к тому времени ракетного обстрела Украины Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко открыли сбор "на месть" оккупантам. С тех пор прошло много времени, и дроны, на которые донатили украинцы, уже уничтожают врага.

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Инвестиции украинцев в месть окупаются

Операторы RAM-II предоставили благотворительному фонду Приюты видео, на котором дроны-камикадзе уничтожают технику россиян.

Так, один из БПЛА попал в зенитно-ракетный комплекс Тор М-2, в результате чего техника была выведена из строя, а двое оккупантов – погибли. Во время другого использования дронов RAM-II украинские защитники успешно отработали по движущейся цели – РСЗО "Град".

Пылает дорогостоящая российская техника, к дедам отправляются оккупанты,

– комментирует видео Притула.

Сбор "на месть": что известно

После самого массированного и то время обстрела Украины 10 октября 2022 года Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор "на месть". Разъяренные украинцы за сутки собрали 352 миллиона гривен (9,6 миллиона долларов США). Всего в тот день зафиксировано почти миллион трансакций.

В общем, удалось закупить 142 дрона трех типов с разной дальностью полета и полезной нагрузкой. Из собранных средств осталось 565 100 гривен, и они пойдут на закупку очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который будет работать на украинскую артиллерию.

Фонд Сергея Притулы за время полномасштабной войны собрал больше всего донатов на нужды ВСУ от украинцев. Он признается, что с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 общий бюджет сборов фонда составлял более 4 миллиардов 182 миллиона гривен. Притула сообщает, что в 2022 году он приобрел более 4500 различных БПЛА, а только за январь 2023 - законтрактовали почти 700 дронов.