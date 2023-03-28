Месть за донаты от украинцев: Притула показал роскошные видео попадания дронов RAM-II
Источник:Сергей Притула
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. Помогает им в этом не только техника от западных партнеров, но и оружие, приобретенное за донаты украинцев.
В октябре 2022 года после самого массированного к тому времени ракетного обстрела Украины Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко открыли сбор "на месть" оккупантам. С тех пор прошло много времени, и дроны, на которые донатили украинцы, уже уничтожают врага.
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Инвестиции украинцев в месть окупаются
Операторы RAM-II предоставили благотворительному фонду Приюты видео, на котором дроны-камикадзе уничтожают технику россиян.
Так, один из БПЛА попал в зенитно-ракетный комплекс Тор М-2, в результате чего техника была выведена из строя, а двое оккупантов – погибли. Во время другого использования дронов RAM-II украинские защитники успешно отработали по движущейся цели – РСЗО "Град".
Пылает дорогостоящая российская техника, к дедам отправляются оккупанты,
– комментирует видео Притула.
24 Канал открывает большой сбор для пограничников – соберем на 10 мавиков и 10 тепловизоров для наших защитников. Наша цель – 2 300 000 гривен. Украинские пограничники – герои, и им нужна наша помощь. И мы справимся!
Сбор "на месть": что известно
- После самого массированного и то время обстрела Украины 10 октября 2022 года Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор "на месть". Разъяренные украинцы за сутки собрали 352 миллиона гривен (9,6 миллиона долларов США). Всего в тот день зафиксировано почти миллион трансакций.
- В общем, удалось закупить 142 дрона трех типов с разной дальностью полета и полезной нагрузкой. Из собранных средств осталось 565 100 гривен, и они пойдут на закупку очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который будет работать на украинскую артиллерию.
- Фонд Сергея Притулы за время полномасштабной войны собрал больше всего донатов на нужды ВСУ от украинцев. Он признается, что с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 общий бюджет сборов фонда составлял более 4 миллиардов 182 миллиона гривен. Притула сообщает, что в 2022 году он приобрел более 4500 различных БПЛА, а только за январь 2023 - законтрактовали почти 700 дронов.