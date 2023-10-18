Украина атаковала военный лагерь возле "Халино": показываем на карте, где расположен аэродром
Дроны СБУ ночью атаковали военный лагерь оккупантов возле аэродрома "Халино" в Курской области. Он расположен в 100 километрах от границы с Украиной.
К слову, аэродром "Халино" уже не в первый раз оказывается под атакой беспилотников. В сентябре украинские военные также атаковали Курскую область, в результате чего было уничтожено командование авиаполка россиян, передает 24 Канал.
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Где расположен аэродром "Халино"
Аэродром "Халино" расположен в 7 километрах от Курска. Известно, что на нем базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии России. Он оснащен самолетами Су-30СМ.
Ближайшее расстояние от "Халино" до границы с Украиной – около 100 километров. Такое расстояние можно отмерить от границы с Сумской областью.
Где расположен аэродром "Халино": смотрите на карте
Что известно об атаке
- Источники в СБУ сообщают, что дроны атаковали полевой лагерь россиян возле Постоялых дворов. Известно, что недалеко от военного аэродрома "Халино" размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники. Как сообщили источники в СБУ, по меньшей мере было 18 попаданий по лагерю у аэродрома "Халино".
- Пока неизвестно, какие потери понесли оккупанты во время удара по военному лагерю у аэродрома "Халино". Россияне пытаются скрыть реальные последствия атаки.
- В сети россияне активно обсуждали в сети мощные взрывы, раздававшиеся в Курской области. Российские власти заявляли, что якобы работали "пе-ве-о", сбившие все беспилотники и якобы никакого попадания не было.