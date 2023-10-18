До слова, аеродром "Халіно" вже не вперше опиняється під атакою безпілотників. У вересні українські військові також атакували Курську область, унаслідок чого було знищено командування авіаполку росіян, передає 24 Канал.
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Де розташований аеродром "Халіно"
Аеродром "Халіно" розташований за 7 кілометрів від Курська. Відомо, що на ньому базується 14-й винищувальний авіаполк 105-ї змішаної авіаційної дивізії Росії. Він оснащений літаками Су-30СМ.
Найближча відстань від "Халіно" до кордону з Україною – близько 100 кілометрів. Таку відстань можна відміряти від кордону з Сумською областю.
Де розташований аеродром "Халіно": дивіться на карті
Що відомо про атаку
- Джерела в СБУ повідомляють, що дрони атакували польовий табір росіян біля Постоялих дворів. Відомо, що неподалік від військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Як повідомили джерела в СБУ, щонайменше було 18 влучань по табору біля аеродрому "Халіно".
- Наразі невідомо, яких втрат зазнали окупанти під час удару по військовому табору біля аеродрому "Халіно". Росіяни намагаються приховати реальні наслідки атаки.
- У мережі росіяни активно обговорювали потужні вибухи, які лунали у Курській області. Російська влада заявляла, що нібито працювала "пе-ве-о", яка збила усі безпілотники й буцімто жодного влучання не було.