Дроны СБУ "погасили" в Крыму РЛС "Небо СВУ" ценой в 100 миллионов долларов

31 мая 2024, 12:06
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В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Стоимость такой РЛС – около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщили источники 24 Канала. Комплекс был установлен вблизи Армянска и контролировал участок фронта в около 380 километров.

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Дроны СБУ уничтожили российскую РЛС

В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 миллионов долларов. Как сообщают источники, комплекс поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Радиолокационная станция была установлена вблизи Армянска. Мощность комплекса обеспечивала защиту объектов в Крыму и контролировала участок фронта в 380 километров.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта,
– отмечают источники.


Уничтоженная в Крыму РЛС "Небо-СВУ" / Фото предоставлено источниками 24 Канала

На вражеских военных объектах два дня подряд раздаются взрывы

  • 30 – 31 мая во временно оккупированном Крыму, а также в Краснодарском крае раздавались мощные взрывы. Так, в ночь на 30 мая Силы обороны нанесли ракетный удар ATACMS по Керченской паромной переправе. Этот объект враг активно использовал для обеспечения своей группировки войск.
  • Тревожной для оккупантов была и ночь на 31 мая. Так, в Краснодарском крае ракеты "Нептун" вместе с дронами СБУ атаковали паромные переправы в порту Кавказ, цистерны с нефтепродуктами, а также энергетические объекты.
Автор: Анжеліка Байбак