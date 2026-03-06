Открыли сезон "хлопка" в Крыму: дроны СБУ устроили по авиаремонтному заводу и вражеской технике

В пятницу, 6 марта, беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРГК "Панцирь-С2" возле аэродрома Джанкой. От попаданий пострадали и сами оккупанты.

Об этом 24 Каналу сообщили источники в Службе безопасности.

Что известно об атаке на Крым?

Ночью подразделение спецопераций "Альфа" СБУ официально открыло весенний сезон "хлопка" на территории оккупированного Крыма.

Беспилотники Центра спецопераций поразили производственные мощности и цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также пункты временной дислокации российской военной техники и солдат в Пушкине (непосредственно рядом с аэродромом "Джанкой").

Последствия атаки на Крым: смотрите фото, предоставленные для 24 Канала

Это первые подтвержденные удары по военно-промышленным и логистическим объектам Крыма в весенней кампании 2026 года. По предварительной информации, украинским бойцам удалось уничтожить:

два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2";

БпЛА "Мохаджер-6" на летном поле;

зенитную установку ЗУ-23 на грузовом автомобиле;

два топливозаправщика;

наземную станцию ​​управления БПЛА "Форпост".

Следует заметить, что систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, используемой страной-агрессоркой для атак на Украину.

Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности – особенно на территории украинского Крыма,

– сообщил информированный источник в СБУ.

