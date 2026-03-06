Укр Рус
6 марта, 12:25
Обновлено - 12:52, 6 марта

Открыли сезон "хлопка" в Крыму: дроны СБУ устроили по авиаремонтному заводу и вражеской технике

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Украинские БПЛА ударили по объектам россиян в Крыму.
  • В ходе атаки были уничтожены зенитные установки, беспилотники и топливозаправщики, что ослабило возможности российской военной инфраструктуры в регионе.

В пятницу, 6 марта, беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРГК "Панцирь-С2" возле аэродрома Джанкой. От попаданий пострадали и сами оккупанты.

Об этом 24 Каналу сообщили источники в Службе безопасности.

Что известно об атаке на Крым? 

Ночью подразделение спецопераций "Альфа" СБУ официально открыло весенний сезон "хлопка" на территории оккупированного Крыма.

Беспилотники Центра спецопераций поразили производственные мощности и цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также пункты временной дислокации российской военной техники и солдат в Пушкине (непосредственно рядом с аэродромом "Джанкой"). 

Последствия атаки на Крым: смотрите фото, предоставленные для 24 Канала

Это первые подтвержденные удары по военно-промышленным и логистическим объектам Крыма в весенней кампании 2026 года. По предварительной информации, украинским бойцам удалось уничтожить: 

  • два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2";
  • БпЛА "Мохаджер-6" на летном поле;
  • зенитную установку ЗУ-23 на грузовом автомобиле;
  • два топливозаправщика;
  • наземную станцию ​​управления БПЛА "Форпост".

Следует заметить, что систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, используемой страной-агрессоркой для атак на Украину. 

Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности – особенно на территории украинского Крыма, 
– сообщил информированный источник в СБУ.

Где в России гремели взрывы в последнее время? 

  • В Краснодарском крае беспилотники нанесли удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры, под прицелом была подстанция "Кубанская", в результате атаки там возник пожар, пострадавшие. 

  • Отдельно десятки неизвестных БПЛА атаковали оккупированную Абхазию, повреждена линия электропередач в Очамчирском районе, из-за чего значительная часть потребителей осталась без электричества. 

  • А в ночь на 4 марта российские города Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку дронов. В течение почти двух часов в разных районах раздавалось более 60 взрывов.