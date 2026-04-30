Дроны СБУ вывели из строя ключевой узел первичной переработки нефти на НПЗ вблизи Перми
- Дроны СБУ поразили ключевой узел первичной переработки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", вызвав пожар и вывод установки из строя.
- Атака также вызвала пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ.
Служба безопасности Украины в очередной раз атаковала объекты одного из крупнейших НПЗ в России. Под ударом был "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в более чем 1 500 километрах от Украины.
Об этом 30 апреля сообщила СБУ.
Что известно о новой атаке на НПЗ?
В СБУ проинформировали, что беспилотники центра спецопераций "Альфа" второй день подряд успешно бьют по нефтяной инфраструктуре возле Перми в России.
НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Его мощность составляет 13 миллионов тонн в год. Объект обеспечивает топливом гражданский и военный секторы.
На этот раз на нефтеперерабатывающем заводе, предварительно, была атакована установка АВТ-4. Отмечается, что это ключевой узел первичной переработки нефти.
В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя,
– уточнили бойцы.
Задымление в Перми / Фото предоставлено 24 Каналу
Кроме того, от повторного удара горит линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь". Она обеспечивает поставки нефти в НПЗ.
В СБУ отметили, что у врага больше нет "безопасного тыла", ведь удаленность объектов – не гарантирует защиту.
Недавние взрывы в России
Ночью 30 апреля было громко в Дзержинске, расположенном в Нижегородской области России. Россияне предполагают, что целью был ФКП "Завод имени Свердлова", специализирующийся на производстве взрывчатых веществ.
Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал, что из-за повышения цен на нефть после обострения ситуации в Иране Россия зарабатывает на ней больше. Поэтому, по его словам, это заставило Украину действовать более решительно в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.