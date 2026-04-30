Дроны СБУ вывели из строя ключевой узел первичной переработки нефти на НПЗ вблизи Перми

Служба безопасности Украины в очередной раз атаковала объекты одного из крупнейших НПЗ в России. Под ударом был "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в более чем 1 500 километрах от Украины.

Об этом 30 апреля сообщила СБУ.

Что известно о новой атаке на НПЗ?

В СБУ проинформировали, что беспилотники центра спецопераций "Альфа" второй день подряд успешно бьют по нефтяной инфраструктуре возле Перми в России.

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Его мощность составляет 13 миллионов тонн в год. Объект обеспечивает топливом гражданский и военный секторы.

На этот раз на нефтеперерабатывающем заводе, предварительно, была атакована установка АВТ-4. Отмечается, что это ключевой узел первичной переработки нефти.

В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя,

– уточнили бойцы.

Задымление в Перми / Фото предоставлено 24 Каналу

Кроме того, от повторного удара горит линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь". Она обеспечивает поставки нефти в НПЗ.

Столб дыма после атаки на российский НПЗ: смотрите видео

В СБУ отметили, что у врага больше нет "безопасного тыла", ведь удаленность объектов – не гарантирует защиту.

Недавние взрывы в России

Ночью 30 апреля было громко в Дзержинске, расположенном в Нижегородской области России. Россияне предполагают, что целью был ФКП "Завод имени Свердлова", специализирующийся на производстве взрывчатых веществ.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал, что из-за повышения цен на нефть после обострения ситуации в Иране Россия зарабатывает на ней больше. Поэтому, по его словам, это заставило Украину действовать более решительно в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.