Лучшие в своем классе: на что способны канадские дроны SkyRanger R70, которые получит Украина

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19 февраля 2024 года стало официально известно, что Канада передаст Украине 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Они должны быть переданы в апреле 2024 года как часть пакета помощи на 500 миллионов долларов (канадских), анонсированного в июне 2023-го во время визита премьера Канады господина Трюдо в Киев. Детали сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

SkyRanger R70 – это канадская разработка. Производитель – Teledyne FLIR. Дебют дрона состоялся в 2013 году, с того времени он есть в распоряжении военных из более 30 стран. В 2024 году к ним присоединится Украина.

24 Канал рассказывает и объясняет, что это за БпЛА и на что они вообще способны.

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На что способны канадские дроны SkyRanger R70

Это многоцелевой дрон, его главный профиль – обнаружение и идентификация целей, что является критически важным. Но не только это.

В качестве бонуса в SkyRanger R70 заложена способность переносить взрывчатку (или просто другие грузы, например для спасательных операций) – до 3,5 килограмма. Впрочем, более полезным он все же будет в случае применения по основному назначению.



SkyRanger R70 / фото Teledyne FLIR

Сбрасывать на головы врага что-то взрывное смогут другие, гораздо более дешевые, представители "Коалиции дронов".

Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно,

– Билл Блэр намекнул, что дроны для Украины не закончатся никогда.

Коалиция дронов – объединение союзников Украины под эгидой НАТО в войне против России. Цель коалиции – производство и передача Украине тысяч беспилотников для отражения российской агрессии с 2024 года. О работе коалиции дронов было официально объявлено 17 января 2024 года.В состав коалиции сейчас входят уже более 20 стран. В частности, Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Португалия и Нидерланды. Возглавили коалицию Латвия и Великобритания.

SkyRanger R70 имеют встроенные тепловизоры, способные перехватывать сигналы на расстоянии до 5 километров, обнаруживать расположение телефонов и даже идентифицировать людей (до 10 целей одновременно). Они считаются одними из лучших в мире в своем классе.



Машинное зрение SkyRanger R70 / скриншот с Aero

Такой эффект достигается благодаря так называемому машинному зрению, что позволяет не только сопровождать цель, но и автоматически определять ее координаты и скорость.

Машинное зрение – это технология анализа компьютером изображений с помощью искусственного интеллекта для дальнейшего принятия решений и выполнения задач.Машинное зрение дает возможность совершенствоваться на приобретенном опыте благодаря глубокому обучению.

SkyRanger R70 может работать в автономном режиме – без связи с оператором. И ориентироваться на местности без сигналов спутниковой навигации, что крайне важно в условиях активного применения россиянами систем РЭБ.



Как работают канадские беспилотники / скриншот с AERO

Все эти параметры позволяют говорить не просто о каком-то очередном дроне, а о беспилотной многофункциональной платформе с широким использованием современных программных решений, которые позволяют ему работать вообще без связи с оператором и без GPS. Это глаза, и очень надежные.

Сколько стоит дрон SkyRanger R70

Основной профиль компании Teledyne FLIR – тепловизионные системы, поэтому в дроне главное – начинка. Базовое устройство – камера StormCaster-T с мощным высококачественным тепловизором.

Канадцы объявили общую стоимость партии дронов – 95 миллионов долларов, также известно и количество аппаратов. Таким образом, нехитрая операция позволяет высчитать, что один БпЛА может стоить 118 750 тысяч долларов. Далее переводим канадские доллары в американские и получаем 87,5 тысячи долларов за штуку.

Конечно, это грубое вычисление, но мы примерно можем представить порядок цен.

Известно, что подписанный правительством Канады с компанией – производителем дронов Teledyne FLIR контракт предусматривает предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию дронов.

Не только дроны: как помогает Канада

Канада является верным и последовательным союзником Украины в войне против России. Сейчас канадское правительство уже передало Украине помощи на более чем 9,7 миллиарда долларов, включая 2,4 миллиарда в виде военной помощи.

Это без учета донатов, которые собирали неправительственные организации и простые канадцы.

В 2024 году кроме дронов Канада также присоединится к другим военным программам помощи Украине в отражении агрессии россиян. В частности, Канада профинансирует на около 46 миллионов долларов США обслуживание будущего украинского авиафлота F-16 на сумму около 46 миллионов долларов США.

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Также сейчас Канада работает над передачей Украине тысяч авиационных ракет CRV7.