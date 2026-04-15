Уничтожено укрытие, штурмовиков и авто: пограничники снова вколотили по оккупантам
- Пограничники уничтожили пять укрытий и ликвидировали четырех штурмовиков на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.
- Украинские военные также поразили автомобиль противника, который использовался для перемещения личного состава или снаряжения.
Пограничники бригады Стальной рубеж с помощью дронов ликвидировали позиции российских войск. Поражения зафиксировали на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.
Украинские пограничники продолжают усиливать атаки по позициям врага. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Что известно о новых потерях врага?
Пограничники-пилоты БпЛА бригады Стальной границы нанесли удары по позициям российских войск на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.
В результате атак уничтожено пять укрытий, где скрывались российские военные. Также ликвидированы четыре штурмовика. Кроме того, украинские военные поразили автомобиль противника, который использовался для перемещения личного состава или снаряжения.
Украинские военные уничтожают врага: смотрите видео
Важно! Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал, что килзона на Харьковщине со временем расширяется и разная в зависимости от участка фронта. Российские войска активно используют беспилотники для разведки и атак, которые могут залетать вглубь на 50 – 60 километров.
Что известно о других потерях, которые украинские пограничники наносят россиянам?
В начале апреля пограничники-операторы "СТРИКС" уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", электроскутер и мотоцикл на Южно-Слобожанском направлении. Были поражены огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника.
Известно, что украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и три установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении. За одну ночь подразделение "Феникс" нанес врагу потерь в технике на около 28 миллионов долларов США.
Кроме того, пограничники нанесли удар по оккупантам в Сумской области, уничтожив технику и склады. В результате атаки были уничтожены транспортер МТ-ЛБ, машины, квадроциклы, укрытия и группа пехотинцев.