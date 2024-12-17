Комбат оценил соотношение БпЛА на фронте: за кем и в каких дронах сейчас преимущество

Украинские военные преобладают во многих современных видах беспилотников, например, ночных-бомберах или дронах с искусственным интеллектом. Врагу пока не удается модернизировать свои беспилотники.

В то же время оккупанты имеют больше дронов на оптоволокне, которым не могут противодействовать системы РЭБ, и разведывательные средства. Подробнее о преимуществах и видах дронов 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что Украине удается увеличивать мощность производства благодаря волонтерам, донатам и государственным программам.

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За кем и в каких дронах сейчас преимущество

Украинские военные имеют значительное многообразие ночных дронов, для примера, ночные дроны-бомберм "Баба Яга". Важно, что украинские производители таких беспилотников не только увеличили производство, но и сделали их гораздо более качественными.

Россияне же пока в подобном количестве таких средств не имеют. Оккупанты экспериментируют и пытаются увеличить количество полезной нагрузки.

Однако противнику не удалось сделать подобного аналога. Здесь мы имеем абсолютное преимущество,

– отметил командир батальона.

По FPV-дронов, в конце 2023 и в начале этого года на приоритетных участках фронта для противника было соотношение 7 вражеских дронов к 1 украинскому. В течение 2024 года удалось обеспечить паритет, а на некоторых участках даже преимущество, благодаря поддержке украинцев, волонтеров и государственных программ.

Федоренко отметил, что коэффициент потери дронов увеличился из-за того, что противник начал применять купольные РЭБ-системы. Из-за этого перебивается сигнал между дроном и пультом управления.

В то же время есть дроны с искусственным интеллектом. Что это значит? Когда дрон есть в безопасной зоне, где на него еще не влияет купольная РЭБ-система, он захватывает цель и работает дальше в автоматическом режиме без вмешательства пилота,

– отметил командир батальона.

Значительное количество таких дронов различного качества появилась в Силах обороны в течение года. Противник же значительно хуже разрабатывает такие технологии.

Федоренко также рассказал о дронах на оптоволокнеі – когда такой беспилотник летит, за ним разматывается катушка, сигнал управления и видео передается через тонкий кабель.

Такие дроны имеют определенные ограничения из-за расстояния и вид ландшафта, но на них не влияют системы РЭБ.

Мы несколько отстаем по количеству этих средств. Однако тестовые образцы уже имели результат на поле боя. По моим прогнозам, к июню 2025 года большинство профильных подразделений будут применять дроны на оптоволокне,

– сказал он.

Также подавляющее большинство украинских подразделений, которые применяют беспилотные системы, имеют ударные крылья-камикадзе, которые позволяют наносить глубокие удары по врагу в его оперативном пространстве.

Командир батальона добавил, что Россия изготавливает больше разведывательных средств. Однако благодаря тому, что ВСУ научились их сбивать, Украина нарастила собственные возможности, а также партнеры поставляют разведывательные средства, например, типа Крыло, удалось существенно сократить разрыв в превосходстве россиян.

2025 год обещает, что преимущество врага в разведывательных средствах будет не существенным. Я говорю объективную реальность, но не хотел бы идеализировать. У нас все еще сохраняются проблемы, которыми надо заниматься,

– подытожил Федоренко.

Напомним, что Украина также нарастила производство новых ракет-дронов "Ад" с дальностью поражения 700 километров и скоростью 700 километров в час. 6 декабря украинским военным уже передали первую партию этого оружия.

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