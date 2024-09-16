Победят ли украинские дроны российские средства РЭБ: Буданов рассказал о гонке вооружений

Главу украинской разведки спросили, кто победит: Украина с развитием дронов или Россия, которая совершенствует РЭБ, чтобы противостоять этим беспилотникам.

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны, констатировал, что в ближайшее время эти два компонента будут идти бок о бок: дроны и средства, им противодействующие.

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Об этом информирует 24 Канал со ссылкой запись эфира 20-й ежегодной Ялтинской Европейской Стратегии "Необходимость победы". Встреча с Будановым состоялась 14 сентября.

Дроны Украины или РЭБ России

По словам генерал-лейтенанта, беспилотники стали визитной карточкой этой российско-украинской войны. Соответственно, их развитие будет оставаться актуальным в течение следующих как минимум 50 лет. Однако и не будут стоять на месте радиоэлектронные технологии.

Если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу... Всегда эти две технологии будут идти рядом – развитие дронов и развитие борьбы с этими дронами,

– подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что этот вопрос – абсолютно не новый. Любая технологическая инновация, если она касается вооружения, всегда вызывает контрмеры. Кирилл Буданов акцентировал, что это происходило всегда во все времена.

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Скажем, во время Второй мировой войны были такие соревнования: