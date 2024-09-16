Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони, констатував, що упродовж найближчого часу ці два компоненти будуть йти пліч-о-пліч: дрони та засоби, що їм протидіють.

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Про це інформує 24 Канал з посиланням запис ефіру 20-ї щорічної Ялтинської Європейської Стратегії "Необхідність перемоги". Зустріч з Будановим відбулася 14 вересня.

Дрони України чи РЕБ Росії

За словами генерал-лейтенанта, безпілотники стали візитівкою цієї російсько-української війни. Відповідно, їхній розвиток залишатиметься актуальним упродовж наступних щонайменше 50 років. Однак і не стоятимуть на місці радіоелектронні технології.

Якщо хтось розвиває дрони, то хтось буде розвивати радіоелектронну боротьбу... Завжди ці дві технології будуть йти поряд – розвиток дронів та розвиток боротьби з цими дронами,

– наголосив Буданов.

Керівник ГУР додав, що це питання – абсолютно не нове. Будь-яка технологічна інновація, якщо вона стосується озброєння, завжди спричиняє контрміру. Кирило Буданов акцентував, що це відбувалось завжди в усі часи.

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Скажімо, під час Другої світової війні були такі змагання: