Украина может критически ударить по ПВО Крыма: почувствуют это и российские регионы

Во временно оккупированном Крыму все чаще наведываются неизвестные беспилотники. Часто их приоритетной целью являются противовоздушные системы врага.

Обычно системы ПВО густо наставлены на территориях аэродромов, именно поэтому взрывы часто раздаются там. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, как можно уничтожить больше вражеских систем защиты.

Смотрите также Страх россиян в Черном море и новый этап морских боев: на что способны дроны Magura V7

Крым реально оставить без ПВО

В ночь на 16 мая состоялись массированные атаки по важным военной инфраструктуре Крымского полуострова. Взрывы слышали в Севастополе, Ялте и Алупке и в нескольких других населенных пунктах.

Вероятно, продолжались атаки по ПВО противника. Наша разведка получила дополнительную информацию и пыталась нанести удары по российским военным объектам. Там их более сотни. А зенитно-ракетные комплексы обычно привязаны к аэродромным полям, поэтому удары идут по ПВО и складам,

– отметил Роман Свитан.

В общем россиянам довольно трудно защищать Крым от воздушных атак из-за того, что он фактически со всех сторон омывается морями. Однако удары по полуострову должны быть массированными, чтобы последствия действительно были результативными. К тому же лететь на Крым должны не только ракеты или беспилотники, но и немало фальш-целей.

Дело в том, что это не только будет истощать российскую ПВО, но и наносить стране-агрессору большие экономические убытки из-за использования зенитных ракет на обманки. Поэтому оккупанты могут поднимать в воздух авиацию, впрочем, Украина может "минусовать" и ее. В частности, в этом могут помочь модернизированные морские дроны Magura V7. Уже известен случай, когда они уничтожили российский Су-30.

"Нужно просто интенсифицировать эту работу. Крым в течение недель нужно "кошмарить" дронами и ракетами. Они погубят свою ПВО, им придется соскребать системы со всей России и завозить в Крым", – объяснил военный эксперт.

К слову, представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что из-за постоянных потерь россиянам уже приходится завозить в Крым новые системы ПВО.

Взрывы в Крыму: что известно