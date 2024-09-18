Офицер НГУ рассказал, как на действия российской арты повлияют попадания в склады снарядов в Торопце

В ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад с "Искандерами", ракетными комплексами "Точка-У", КАБами и артиллерийскими боеприпасами в Торопце Тверской области.

Начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала объяснил, как ликвидация склада повлияет на действия российской артиллерии и в целом описал ситуацию на участках, где выполняет задачи его подразделение.

Смотрите также Детонация, уничтоженные склады и масштабные пожары: все о ночной атаке дронов в России 18 сентября

Обстрелы хаотичные

Офицер НГУ рассказал, что почти невозможно отследить статистику вражеских обстрелов. Динамика постоянно меняется, она довольно хаотична. Бывают дни, когда вообще нет применения арты, КАБов или минометов. В то же время темп все равно остается чрезвычайно большим.

Нельзя подводить статистику. В любой момент враг может осуществить удар по точке, которой пожелает. Поэтому должны сосредоточиться на уничтожении пушек, складов, накопленных боеприпасов и вообще логистики. Чтобы враг имел меньше возможностей применять артиллерию и те же управляемые авиабомбы,

– подчеркнул Назаренко.

Россияне действительно несут огромные потери – тысячи солдат или погибают, или получают сложные ранения. Однако очевидно, что этого пока не достаточно, чтобы оккупационные войска серьезно потеряли боеспособность.

О ситуации на фронте

Бригада НГУ "Рубеж" отражает все российские провокации, в частности попытки штурмов под сплошным круглосуточным контактом. Говорится не только о продвижении отделениями или другими порядками, но и когда происходит применение даже одного БПЛА, сброса с дронов, минометного или артиллерийского обстрелов.

Оккупанты используют все силы и средства, чтобы давить на Силы обороны. Им регулярно привозят пополнение в виде живой силы, которую считают как боеприпасы, то есть никакого человеческого отношения нет.

Для них – это исключительно ресурс, нужен для того, чтобы осуществлять давление. Ситуация действительно чрезвычайно сложная,

– констатировал Владимир Назаренко.