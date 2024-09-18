Начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в етері 24 Каналу пояснив, як ліквідація складу вплине на дії російської артилерії та загалом описав ситуацію на ділянках, де виконує завдання його підрозділ.

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Обстріли хаотичні

Офіцер НГУ розповів, що майже неможливо відстежити статистику ворожих обстрілів. Динаміка постійно змінюється, вона доволі хаотична. Бувають дні, коли взагалі немає застосування арти, КАБів чи мінометів. Водночас темп все одно залишається надзвичайно великим.

Не можна підводити статистику. У будь-який момент ворог може здійснити удар по точці, якій забажає. Тому маємо зосереджуватися на знищенні гармат, складів, накопичених боєприпасів та загалом логістики. Щоб ворог мав менше можливостей застосовувати артилерію і ті ж самі керовані авіабомби,

– наголосив Назаренко.

Росіяни дійсно зазнають шалених втрат – тисячі солдатів або гинуть, або отримують складні поранення. Однак очевидно, що цього поки не достатнь, щоб окупаційні війська серйозно втратили боєздатність.

Про ситуацію на фронті

Бригада НГУ "Рубіж" відбиває усі російські провокації, зокрема спроби штурмів під суцільним цілодобовим контактом. Мовиться не лише про просування відділеннями чи іншими порядками, а й коли відбувається застосування навіть одного БпЛА, скиду з дронів, мінометного чи артилерійського обстрілів.

Окупанти використовують всі сили та засоби, щоб тиснути на Сили оборони. Їм регулярно привозять поповнення у вигляді живої сили, яку рахують як боєприпаси, тобто жодного людського ставлення немає.

Для них – це винятково ресурс, потрібний для того, щоб здійснювати тиск. Ситуація дійсно надзвичайно складна,

– констатував Володимир Назаренко.