Россияне сделали заказ на 7 миллионов единиц, – Зеленский о новой опасности

Украинская разведка получила данные о существенном наращивании Россией одного вида оружия. Враг понял, что оно работает лучше всего.

Согласно перехваченным разведкой документам, Россия планирует уменьшить производство ракет и сделать ставку на террор дронами. Об этом во время общения с журналистами заявил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Смотрите также Имею 100% доказательства, что Иран применял переданные Россией "Шахеды" против баз США, – Зеленский

Какие планы у России по производству дронов?

По словам президента, оккупанты идут на увеличение количества производства дронов – FPV, оптоволоконных, дальнобойных, "Шахедов". В этом году они планируют получить 7 миллионов FPV-дронов. Такой же цифры будет пытаться достичь и Украина.

Зеленский отметил, что россияне осознали эффективность дронов во время массированных атак. С 500 запущенных беспилотников большинство собьют, но остальные таки долетят.

К слову, украинские силы снова получают преимущество над врагом в беспилотных технологиях. На это жалуются российские военкоры. Один из них, заявил, что Силы обороны могут применять FPV-дроны на расстоянии до 100 километров в тылу российских войск и имеют технологии, которые Россия пока не может воспроизвести.

Другой военкор также заявил, что ВСУ получили преимущество в операциях дронов на малых высотах. По его словам, украинские военные используют: волоконно-оптические дроны, дроны-"матки" и постоянно меняют радиочастоты для управления беспилотниками. Он также утверждает, что защитники применяют рои дронов с элементами искусственного интеллекта, которые атакуют российские объекты в тылу.

Как Украина делится опытом в борьбе с дронами?