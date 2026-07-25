Румыния второй раз через два дня сбила дрон в своем небе

Румынские военные во второй раз за последние два дня уничтожили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. В этот раз цель также ликвидировала пилот истребителя F-16.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан в X.

Что известно об очередном дроне, который смогли ликвидировать в Румынии?

По словам президента, 25 июля около 08:30 по местному времени вражеский дрон был сбит примерно в 10 километрах к западу от города Сфинту-Георге. Беспилотник уничтожил пилот румынского истребителя F-16.

Два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС, находившихся на боевом дежурстве в составе Воздушной полиции, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации.

– сообщили в Минобороны Румынии.

Накануне, 24 июля, румынские военные также ликвидировали неизвестный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Инцидент произошел около 11:00 над безлюдной местностью, что позволило пилоту безопасно применить вооружение. В настоящее время специалисты исследуют место падения обломков, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

На инцидент уже отреагировал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он осудил нарушение российским беспилотником воздушного пространства Румынии, члена Европейского Союза и союзника по НАТО.

По словам главы МИД, такие действия свидетельствуют о пренебрежении Кремля к международному праву, государственному суверенитету и безопасности Европы. Сибига подчеркнул, что Россия систематически проверяет решимость Запада, поэтому ответом должны стать более жесткие санкции, максимальное давление на Москву и совместные усилия по защите европейского неба. Он также подчеркнул, что самым эффективным способом укрепления безопасности Европы является лишение России возможности продолжать агрессию и террор против Украины.

Напомним, 11 июля во время российской атаки дронами в Одесскую область в Румынии объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вблизи границы. По данным румынского Минобороны, радары зафиксировали воздушные цели у украинских городов Чилия и Измаил, после чего силы ПВО привели в боевую готовность. Тревогу объявляли на севере уезда Тульча.