Выигрывает тот, кто сможет заменить людей: как дроны могут сыграть ключевую роль в войне

Неоднократно отмечалось, что современная война – противостояние технологий. И дроны непосредственно играют в ней важную роль.

Об этом в разговоре с 24 Каналом также отметил и народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он отметил, что первая сейчас задача – заменить людей на фронте.

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"Выигрывает тот, кто сможет убрать людей с поля боя. У кого скорее людей будут заменять дроны, и кто будет нести меньшие потери. Для нас это более важно, чем для россиян. Потому что они расходуют своих людей. Поэтому наша задача сейчас – заменить людей, особенно мобилизованных", – подчеркнул он.

Роль дронов

Костенко неоднократно подчеркивал важность создания именно профессиональной армии с профессиональными военными, для которых война будет работой. Другое дело – сделать так, чтобы воевали дроны, а люди ими руководили и принимали решения.

"Я думаю, то, над чем сейчас нужно работать, – это рои дронов, которые будут запрограммированы на конкретные цели. Вот есть определенные позиции противника. Например, с нашей стороны вылетает 100 – 300 дронов, которые работают не на GPS, а на оптических технологиях. Они могут кружить какое-то время над позициями противника, что он просто боится даже выходить из блиндажа. Этот дрон его сразу же поражает по самонаведению", – предположил он.

Пока это рассуждения, но по словам Костенко, уже работают над подобными технологиями. И это касается не только дронов, а, например, артиллерийских установок.

"Например, французская установка CAESAR, которая автоматом делает практически все. Только водитель выводит на позицию, с которой ведет огонь, и вбиваешь координаты. В гражданской жизни уже тестируются машины, которые ездят без водителей. Я думаю, в будущем нам надо будет сделать такой GPS, который выводит на позицию машину, чтобы наши люди не были под угрозой", – добавил Костенко.

Дроны на войне: какую роль они играют