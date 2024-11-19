Почему иногда волонтерские дроны не подходят для войны: Баник ответил

Мстислав Баник рассказал, что его подразделение получает беспилотники непосредственно от Вооруженных Сил Украины. В то же время с волонтерами относительно дронов военные работают более осторожно.

В частности, это зависит от того, кто именно собирал такие летательные аппараты и в каких условиях. Об этом командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, роты ударных БПЛА CODE 9.2 в составе 92-й бригады рассказал в интервью 24 Каналу.

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Что сказал Баник о дронах от волонтеров

Мстислав Баник отметил, что большинство дронов, которые есть в нашей армии, поступают в подразделения в рамках проекта "Армия дронов".

Относительно волонтерских дронов военный отметил, что все зависит от того, что имеют в виду под волонтерами.

Если это такие большие системные команды как у Стерненко или Притулы, то там хорошие разработки и хорошие дроны. Если мы имеем в виду дроны, собранные дома, – это противоречивое направление. Безусловно, хорошо, что волонтеры находят возможности обеспечивать войско, но большое количество дронов, которую люди собирают самостоятельно, является именно гражданскими бортами,

– пояснил командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

Он привел пример FPV-дронов. Как отметил Баник, часть бортов, которые можно получить от волонтеров, нужно еще проверить и вложить деньги, переделывая их.

"Даже если компоненты FPV соответствуют требованиям 2024 года, а не 2022, то все равно есть вопросы с платами инициации. Это электроника, которая отвечает за подрыв боеприпаса. К ней есть очень много требований – как по срабатыванию, так и по безопасности заряжающего инженера, ведь дрон не должен взорваться в руках бойца. К сожалению, знаю случаи, когда люди теряли конечности из-за этого", – отметил военный.

Мстислав Баник резюмировал, что именно поэтому подразделения, которые вынуждены переделывать такие дроны, должны закупать и устанавливать платы, чтобы быть уверенными, что люди останутся целыми.