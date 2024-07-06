Разрыв в БПЛА удалось сократить, – комбат ударных БпАК рассказал об успехах ВСУ

Дроны остаются эффективным средством борьбы с врагом. Украинские военные нуждаются в большем количестве беспилотников различных видов, ведь оккупанты в этом плане до сих пор преобладают.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что соотношение FPV-дронов в день на приоритетных направлениях составляет 1:2. Еще полгода назад было 1:5.

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Разрыв в БПЛА сократился

Оккупанты имеют существенное преимущество в ночных FPV-дронах. По сравнению с Украиной их соотношение 1:3 или 1:4. Именно поэтому украинские военные часто проводят сборы на закупку тепловизионных камер, чтобы нарастить способности поражать противника в ночное время.

Захватчики понимают, что в ВСУ меньше средств, чтобы работать ночью, поэтому свои основные перемещения осуществляют именно в это время. Однако Вооруженные Силы знают, как перемещается враг, где бывает, поэтому чем больше дронов, тем больше возможностей нанести удар.

За последний период благодаря государственным заказам, поддержке украинских граждан удалось сократить разрыв и на текущий момент большинство FPV групп Сил обороны применяют эти средства эффективнее, чем враг,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Впрочем противника не надо недооценивать, потому что влияние его дронов, особенно дронов со сбросами, очень интенсивный и наносит нам существенный вред.