Уничтожил более 1500 оккупантов и техники на миллиард: как "Феникс" стал ночным ужасом для врага
- Подразделение "Феникс" является примером эффективной работы дронов.
- На счету "Феникса" более 1500 уничтоженных оккупантов, 103 танка, 205 единиц бронетехники и тому подобное. Общая стоимость уничтоженной техники более 1 миллиарда долларов.
Дроны существенно изменили тактику ведения боевых действий. Поэтому тот, кто лидирует в беспилотных технологиях, получает преимущество на фронте. Украинские воины это понимают, совершенствуются и наносят врагу огромные потери.
На сегодня Украина достигла значительного прогресса в производстве беспилотников. Она способна производить 5 миллионов FPV-дронов в год. Поэтому сейчас основной акцент должен быть на качестве БПЛА и возможностях их применения, передает 24 Канал.
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"Феникс" ГПСУ – самое эффективное дроновое подразделение Украины
Когда речь заходит об эффективном использовании беспилотников, стоит вспомнить об одном из самых действенных дроновых подразделений фронта – "Феникс".
"Феникс" – это пограничное авиационное подразделение, эталон точной работы беспилотников. Его опыт стал фундаментом масштабного проекта президента Украины – "Линия дронов", охватывающий пять лучших дроновых формирований Сухопутных войск и ГПСУ. Цель – создать kill zone глубиной 10 – 15 километров вдоль всего фронта, где каждый метр будет смертельно опасным для оккупантов.
Российские БМП на штурм – украинские дроны в контрудар. Ночная охота, сбросы на ходу, точечные поражения, огненные ловушки и финальный удар модернизированной ТМ-миной. Это не кино – это боевая обыденность "Феникса". Тысячи таких эпизодов – и каждый приближает победу.
Потому что когда за пультом – обученные воины, дрон становится оружием решающей силы.
Во главе "Феникса" стоит подполковник, Герой Украины Дмитрий "Земляк" Олексюк. Офицер воюет за Украину еще с 2014-го. За его плечами – самые горячие точки Донецкой и Луганской областей. В битве за Бахмут его подразделение проявило невероятную эффективность: более 100 ликвидированных оккупантов, двое пленных "вагнеровцев", уничтожены укрытия, танки, два штурмовика Су-25.
Как работает "Феникс" / Фото подразделения
Результат работы "Феникса" впечатляет
Ударные БПЛА, FPV, "крылья"-камикадзе и ночные "бомберы" – в арсенале "Феникса" полный спектр дронов.
На счету подразделения:
- более 1500 уничтоженных оккупантов;
- более 1200 раненых россиян;
- 103 танка;
- 205 единиц другой бронетехники;
- 99 вражеских минометов;
- 284 пушки;
- 1924 единицы транспорта;
- 458 складов с боеприпасами;
- 43 российских пункта управления БпЛА;
- 342 сбитых вражеских дронов;
Среди пораженого пограничниками вооружения – такие недешевые цели, как российская РЛС "Зоопарк-1" стоимостью 25 миллионов долларов, новейшие вражеские танки Т-90М "Прорыв" и тому подобное.
Общая стоимость уничтоженной "Фениксом" техники – более 1 миллиарда долларов.
И все это – благодаря команде, которая изобретает, тестирует и совершенствует дроны и боеприпасы в собственной лаборатории. Она ежедневно производит более сотни "подарков" для врага.
"Феникс" – это не просто боевая единица. Это школа. Они готовят пилотов, инженеров, специалистов. Самостоятельно создают дроны, обучают на симуляторах и полигонах, и ежедневно побеждают – технологией, тактикой, решимостью.
"Мы воюем интеллектом. А враг – мясом", – говорит командир Дмитрий Олексюк.
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