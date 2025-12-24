Опыт приобретается потерями, – интервью командира БпАК "Фемида" о дронах и оружии против них

Война постепенно превращается в войну дронов. Сейчас без БПЛА на фронте не обойтись. Украинские военные и инженеры постоянно находят способы удивить врага применением дронов и противодействия их беспилотникам, однако Россия все еще имеет преимущество в массированности производства.

Командир роты БпАК "Фемида" 115 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгений с позывным "Адвокат" в интервью 24 Каналу рассказал об особенностях использования дронов зимой, почему Лиман окутан "паутиной", как работают антидронные сетки. Больше деталей – читайте далее в материале.

Как выглядит Лиман, окутанный "паутиной"?

Наткнулся на видео совсем недавно, где наши бойцы показали Лиман с воздуха. Очень похоже на то, что город будто окутан паутиной. Настолько много там оптоволокна? Сейчас такая картина в целом по линии боестолкновения? И какие последние тенденции по применению беспилотников со стороны противника?

Понимаю, о каком видео вы говорите. Его снимали наши коллеги, смежники 63 отдельной механизированной бригады, с которыми мы активно сотрудничаем. Если говорить о том, везде ли так, то не совсем. Оптика есть по всей линии, но именно на Лиманском направлении работает довольно известная группа российских пилотов под названием "Рубикон", и они чрезвычайно активно ее используют. Почти 80% всех их "птичек" именно на оптоволокне.

И Лиман, и прилегающая территория к нему, Серебрянское лесничество, как показано на видео, действительно выглядят именно так. Потому что там очень большая активность оптоволоконных дронов. Это и так называемые дроны – ждуны, и обычные "камикадзе", которые вылетают на поражение, а иногда даже летят, скажем так, вслепую. И когда заканчивается оптоволоконная нить или садится батарейка, они просто бьют по гражданскому населению, по гражданским домам, и все.

Вот эти дроны-ждуны, насколько это распространенное явление в целом?

Чрезвычайно распространенное. Они стоят вдоль дороги, на самой дороге, где-то в траве, где угодно на самом деле, и просто ждут цель. Это может быть автомобиль, человек, идущий пешком – что угодно. Он фактически "сидит" и ждет. В таком режиме батарея может держаться долго, и дрон просто выжидает свою цель.

Как им противодействовать?

Здесь важно понимать, что оптика не является чем-то сверхновым. Но основное противодействие дронам в целом – это радиоэлектронная борьба (РЭБ). Проблема в том, что эти дроны летят на проводе, поэтому их невозможно заглушить. Сигнал между пультом оператора и дроном идет по проводу, поэтому повлиять на него не получается, кроме как физически сбить или повредить.



Лиман, окутан "паутиной" / Скриншот из видео 63 ОМБр

В таких случаях мы используем обычные помповые ружья. Дрон сам по себе получается более массивным, потому что, кроме боевой части, несет еще и катушку с кабелем. В зависимости от дальности это может быть 15 – 30 километров, и мы уже даже встречали такие, что летят на 50 километров.

Какими дронами атакует Россия?

Вы взяли в студию дрон, расскажите о нем подробнее. Что это за экземпляр?

Это российский дрон. То есть, российско-китайский, потому что собрали его где-то в России, а компоненты там китайские. Это не дрон на оптоволокне. Это был обычный дрон на аналоговой связи. Он немного пострадал, но, к счастью, не взорвался. Мы его сбили, он упал и, как видите, на нем не сработало, потому что здесь ничего и не было.

Это то, чем они пытаются поражать и нас, пилотов, и вообще любых представителей Вооруженных Сил Украины. Каких-то супертехнологий здесь на самом деле нет. Все это знакомо и нашим военным, и нашим инженерам. Я принес просто показать, что оно такое есть.

Это дрон на десятой раме, то есть десять дюймов. Такие полугражданские штуки чрезвычайно опасны, потому что, во-первых, их очень много, а во-вторых, если есть устойчивая связь, ими можно попасть непосредственно в цель. Это не артиллерия, где есть определенный радиус. Здесь можно попасть туда, куда ты целишься.



Сбитый российский дрон / Скриншот с видео

Это управляемый боеприпас, если можно так выразиться.

Это фактически управляемый боеприпас. На десятой раме он может нести до трех килограммов боевой части: фугасной, осколочной или кумулятивной – под задачу выбираешь, чем именно работать.

Кто побеждает в войне дронов?

У России есть преимущество в дронах, или у нас паритет?

Если говорить о технологиях и развитии беспилотной сферы, то мы преобладаем. У нас больше ноу-хау, больше новых решений, интереснее прошивки, больше возможностей переключать каналы. Но враг быстро учится.

Самая большая проблема не в идеях, а в масштабе. Там, где у нас один боеприпас, одна установка или один расчет FPV, у них этого может быть пять и более. У них банально больше людей, а еще есть партнер – Китай. Плюс ресурсов у них больше. Нам часто приходится закупать это через предприятия, а у них, насколько известно, идет прямая поставка. Причем это не ящиками, а, наверное, фурами или сухогрузными судами.

То есть речь идет об очень больших объемах? Не знаю, это тонны или десятки тонн компонентов?

Или же десятки тысяч, а то и сотни тысяч единиц, но объемы значительные.

Беспилотники в свое время стали решением украинских инженеров и бойцов, когда не хватало артиллерийских боеприпасов. FPV и дроны со сбросами фактически закрыли этот пробел. Вы были среди тех, кто запускал направление в 115 бригаде. Насколько выросла эта сфера за годы войны и какое будущее?

Мы начинали в 2022 году. Тогда слова "FPV" на войне почти не было, разве что в отдельных подразделениях. В обычных бригадах этого фактически не существовало. У нас был обычный Mavic 3.

Помню, в первой боевой бригаде, когда мы заходили на Авдеевку, которая тогда еще была относительно целой, мы работали обычным Mavic для разведки и наблюдения. Не столько по пехоте, потому что дальность не позволяла – антенн тогда еще не было, сколько для наблюдения за передним краем и корректировки артиллерии. Это был дрон "из коробки" и пульт, и на этом все.

Потом появились сбросы, дальше пошли FPV, потом появились тяжелые бомберы и так далее. Изменилось кардинально все: и антенны, и наземные станции управления, и сами дроны. Если сравнивать с 2022 и даже 2023 годом, сейчас все совершенно иначе, и эта сфера будет дальше развиваться. Именно поэтому она требует постоянных финансовых вложений, потому что если мы остановимся на месте, то уже через месяц начнем деградировать.

Возможны ли полностью автоматизированные дроны, чтобы все делал один человек или вообще без людей?

Сейчас, если говорить о развитии, я вижу ключевую роль за искусственным интеллектом. Но в том виде, как вы описали, чтобы дрон сам садился, заряжался и сам выполнял задачи, – все равно нужно присутствие человека.

Нужно снарядить боеприпас, поэтому в экипаже должен быть сапер, оператор и пилот. Оператор ведет пилота по монитору и подсказывает, куда лететь, потому что картинка в FPV далеко не такая, как в Mavic или Autel – она хуже. Пилот может заблудиться, особенно в лесистой местности, поэтому нужны ориентиры.

Присутствие человека нужно. Но то, что может делать искусственный интеллект, это фиксация цели, вылет по заданным координатам и меткам, которые беспилотник определяет сам. И это уже не "будущее", а настоящее, просто технологии еще не так развиты. Но они уже существуют и применяются.

В информационном пространстве часто звучит слово "килзона". Какая она сейчас по глубине на линии боевого соприкосновения, или отличается на разных участках? И насколько опасной стала логистика, в частности на Лиманском направлении?

Логистика сейчас является самой большой проблемой. На позиции, условно говоря, безопаснее, чем заехать на позицию и выехать из нее.

Как тогда определяют килзону и ее километраж? Устойчивого показателя нет. В среднем это, думаю, плюс-минус 15 километров. Это полоса между нашими позициями и позициями врага. FPV может залетать значительно дальше, но все зависит от средств доразведки. А доразведка, как уже говорили, это в основном DJI Mavic 3 различных модификаций: Classic, Pro, Enterprise. И дальше все привязано к корректировке применения FPV.

Поэтому килзона определяется именно этими базовыми средствами. Конечно, есть крылья, которые могут летать на 100+ километров. Но массовость это все же средства ближнего обнаружения, то есть квадрокоптеры DJI.

Как работает антидроновая сетка?

Еще одно решение, о котором много говорят, это антидронные сетки. Они действительно эффективны?

Да. Большинство FPV работает на ощупь, то есть через так называемые "усики". Их можно здесь показать.

На этом дроне сверху крепится батарея, снизу боеприпас. Также крепят камеру. Спереди из медной или алюминиевой проволоки установлены "усики". Во время прикосновения они замыкают контакт между собой и происходит подрыв.



Где устанавливаются "усики" на дроне / Скриншот из видео

Антидроновая сетка работает так: она замыкает эти "усики" раньше, и тогда подрыв происходит не при контакте с целью, а при контакте с сеткой. Дрон подрывается условно за 20 метров и уже не наносит вреда. Конечно, все зависит от боеприпаса, которым он снаряжен. Но такие сетки действительно спасают жизни, и технику тоже, но техника здесь второстепенное. Главное это жизнь и здоровье военнослужащих.

Что сейчас наиболее необходимо Силам обороны, в частности вашей роте? Есть ли активный сбор?

Активный сбор есть. К сожалению, государство не всем может обеспечить, потому что работает бюрократическая система, и мы не можем купить то, что нужно именно сейчас. Это не может оперативно организовать и служба обеспечения. Поэтому многое, особенно в нашей сфере, приходится покупать самостоятельно. Речь идет о различных новых технологических решениях, а также обо всем, что касается логистики.

Я где-то услышал, а может и сам так сформулировал: транспорт этой войны это Mitsubishi L200. Конечно, это может быть и любой другой пикап, но именно эта модель очень хорошо себя показала. Их не хватает, поэтому сейчас у нас сбор на пикап и на ремонт. Потому что наши машины уже побитые, старенькие, но свою работу выполняют.

Поэтому сбор идет на логистику, то есть на пикапы, а также на модернизацию нашего взвода и на закупку "подарка для врага", как мы это называем. Этот "подарок" позволит нам эффективнее уничтожать противника.

У нас нет желания кого-то убивать, как бы это не звучало. Но я всегда говорю так: больше уничтоженного врага это больше сохраненных жизней наших. Пусть идут домой в свою Россию. Нам это не интересно. Пусть занимаются своими домашними делами.

Как работают дронами ночью и в туман?

О буднях вашей роты ударных беспилотных систем – как вы работаете, какие цели чаще всего операторы видят в экранах или очках?

Как известно, техника уже не ездит. Эту тактику россияне уже не используют, ведь небо мониторится 24/7. Сейчас, это не секрет, враг использует малые пехотные группы. Это может быть от 1 до 5 их военнослужащих, которые пытаются просачиваться.

Однако из-за того, что их очень много (россияне привлекают и осужденных), то даже, разбив до 5 таких групп, все равно кто-то дойдет. Таким образом они пытаются накапливаться или в каком-то опорном пункте (старом блиндаже, естественных укрытиях), или, если это городская или сельская агломерация, – в каком-то доме.

Наша работа – с помощью средств обнаружения мониторить продвижение врага и не допустить его проникновения на нашу территорию, в наши тылы. Задача пилота FPV-дрона или тяжелого бомбера – быстро и эффективно реагировать на любое движение. То есть на полосе ответственности нашей роты, батальона не должно быть движения. Если его замечают – вылетают и уничтожают.

Если движение – то только наше и вперед по нашей территории. Они (россияне, – 24 Канал) считают здесь что-то своим, но пусть откроют Конституцию, международное право и посмотрят, если умеют читать.

Относительно темного времени суток. Продолжаются ли эти атаки ночью? И какие способности наших операторов работать ночью? Есть ли насущная необходимость в дронах с приборами ночного видения, с тепловизорами?

Конечно, есть. Сейчас зима, темнеет, условно, в 16:00 – 17:00. Как и враг, мы тоже используем дроны с тепловизионным наведением, с ночным. Это те самые дроны Mavic, серия Thermal. Так же с ночным режимом – он лучше помогает в туманную и сырую погоду.

FPV также есть с ночными камерами. Мы активно их используем. Они дороже стоят банально из-за одной камеры. То есть это абсолютно такой же дрон, как и дневной, однако дороже сама камера.

Как погодные условия, в частности туман, влияют на работу наших беспилотных систем и насколько это увеличивает потери БПЛА с нашей стороны?

Это увеличивает потери непосредственно самих средств, то есть дронов. Относительно тумана – во время него нужно спускаться (дроном, – 24 Канал) ниже. С высоты 300 метров ты уже ничего не увидишь. Нужно опуститься максимально низко, как позволяет связь, что, соответственно, ухудшает эту связь и увеличивает риск потери. Это относительно того, как оператор должен рассмотреть цель.

Есть еще такой нюанс – во время тумана и сырой погоды пилоту трудно сориентироваться в направлении цели, куда лететь, и непосредственно во время возвращения. То есть при замене АКБ (аккумуляторная батарея, – 24 Канал) нужно вернуться обратно. И туман это очень сильно усложняет, особенно, когда нет глобальных ориентиров, например, реки, одинокой лесной посадки, или еще чего-то.

Например, раньше мы работали в Серебрянском лесничестве. В лесу чрезвычайно трудно сориентироваться. Сосна от сосны не очень отличается, особенно на камере. Поэтому это очень сильно влияет.

Днем пилот несколько раз туда-сюда пролетел, изучил маршрут и ориентируется. В темное время или туман нужен просто опыт. А как он приобретается? Потерями. Однако лучше мы потеряем 10 дронов Mavic, чем жизнь и здоровье военнослужащего. Пилоты дронов – это как и в авиации. Поэтому только опыт. Ты его не купишь ни за какие американские или китайские средства.

Темнота и морозы влияют на работу операторов. В то же время россияне рассказывают о так называемых лайфхаках – укрываются одеялами и пытаются двигаться вперед небольшими шагами. Это им помогает?

Это (так называемые одеяла, – 24 Канал) – теплоизоляционные плащи. Для них используется ткань фольгоизол, или любая другая ткань, которая прикрывает излучение тепла. Человеческое тело имеет температуру 36,6, а на улице, например, -5. Это прикрывает, но не дает 100% эффекта. То есть да, ты накрылся, но это не плащ-невидимка. Однако с высоты оно все же закрывает.

Россиянам также нужно как-то доехать до своих передовых позиций. Наша задача – не только смотреть за нашими позициями и мониторить, нужно мониторить и подходы. Мы будем плохими операторами, если будем ждать, чтобы враг подошел прямо к нам.

Мы обнаруживаем их за несколько километров, куда они могут приехать автотранспортом – "Нивами", "Жигулями", мотоциклами и велосипедами. Это двигатель внутреннего сгорания, который светится как гирлянда. Поэтому стараемся в тепловизионных камерах их выявлять. Поскольку сейчас темнеет раньше, увеличивается время использования дронов с тепловизионной камерой, которые вдвое дороже при закупке государством. Кроме того, их просто меньше.

Гораздо легче купить просто дневной дрон, который стоит до 70 тысяч в обычном магазине, например. Дрон с тепловизионной камерой стоит под 200 тысяч. А время года темное.

Кого не хватает в войсках беспилотных систем?

Пилоты – это очень ценный ресурс для нас, потому что это и обучение, и опыт. Как сейчас с заинтересованностью со стороны общества к беспилотным системам, к теме мобилизации? Какие специальности сейчас необходимы? Есть ли дефицит по конкретным специальностям?

Я не скажу, что есть дефицит, но мы рады каждому. Свободные места у нас в штате есть. Если человек придет в мою роту, он не будет пулеметчиком или стрелком. Он будет работать, исходя из своих возможностей. Если человек хочет летать, он научится. Главное – желание. Человек может хотеть быть инженером, а без этого ни одно беспилотное подразделение не будет существовать. Не существует такого.

Производители рассказывают, что они лучшие, что их беспилотник лучший. Однако нужна минимальная модернизация дронов под конкретные нужды подразделения. А без инженерии ты этого не сделаешь. Пилот физически не сможет самостоятельно перепрошить, настроить, потом еще и летать, изучать местность и мониторить свою взлетно-посадочную площадку, чтобы туда, не дай Бог, не забежал какой-то россиянин.

Поэтому инженерия нужна и инженеры нам также нужны, как и люди, условно, IT-специальностей. Это не обязательно должен быть человек, который закончил технологическое учебное заведение и работал на Google всю жизнь. Нет, все самоучки. Кроме того, нужны техники, саперы. Ведь боеприпас нужно безопасно снарядить, безопасно зацепить на дрон и тогда он полетит.

Эта война нас научила всему. Тот, кто 3 года назад не знал, как переключается коробка передач на автомобиле, сейчас может в чемпионате мира по оффроуду (вид спорта связанный с ездой автомобилями по дорогам без покрытия, – 24 Канал) участвовать и занимать призовые места. Главное – желание и какой-то минимальный уровень обученности. Если даже этого минимального уровня нет, то если есть желание – можно всему научиться.

Мне рассказывали, что людям, которые интересуются компьютерными играми, которые много играют, гораздо легче освоить дрон и управлять им. По сути, примерно это то же, что и на компьютере.

Вы правы, есть, например, джойстик в Sony PlayStation.

Мне говорили, что его иногда буквально используют для нужд управления беспилотником.

Не совсем так, как для PlayStation, но суть та же – пульт и крутилки. Это очень похоже. Поэтому геймерам может быть легче.

А у вас в роте есть геймеры?

У нас ребята любят играть, когда у них есть свободное время. Например, после позиции, после пересменки экипажа они имеют время и могут заниматься всем, чем захотят. Конечно, в пределах разумного.

Что думают военные по поводу переговоров?

Учитывают ли военные то, что происходит за пределами нашего государства? Вот сейчас, например, мы на этапе переговоров. Следят ли военные за новостями? Какова позиция военных по этому, какой настрой?

Думаю, что озвучу мнение всех военных – мы не для того жертвуем своими семьями, личной жизнью, некоторые здоровьем и собственной жизнью, чтобы что-то отдать россиянам. Мы стоим на поле боя для того, чтобы освободить нашу страну. Мы не идем захватывать Белгород, Калининград или еще какое-то болото. Это ни мне, ни 99% военных не интересно.

Мы там для того, чтобы в моей родной Виннице, или здесь в Киеве, или в Кропивницком, или во Львове не было врага, а был свет. И Украина была Украиной. А дальше с нашей властью мы себе сами разберемся. Будут выборы, выберем кого-то другого. Будет нравиться действующая власть, то выберем ее. Однако это внутреннее дело нашего государства.

Поэтому настроение в армии такое – победить, выстоять, и не размениваться территориями. Потому, что Донецк, что Харьков и так далее – это Украина.