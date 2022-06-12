Друг Путина Берлускони пожаловался, что тот ему не отвечает на звонки

Одиозный эксглава правительства Италии Сильвио Берлускони утратил связь со своим другом Владимиром Путиным. Берлускони заявил, что Путин не выходит с ним на связь.

Берлускони дважды звонил по телефону Путину

Берлускони, который в 2015 году посетил оккупированный Крым и вместе с Путиным незаконно откупорил 240-летнюю бутылку вина , сказал, что пытался поговорить с российским диктатором.

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Бывший премьер Италии рассказал журналистам, что дважды пытался лично поговорить с Путиным после начала российского вторжения в Украину. Но президент России ему не ответил.

Я сделал два телефонных звонка (Путин – 24 канал) в начале этой "операции" и не получил никакого ответа. Поэтому после этого я воздержался от дальнейших попыток,

– сказал бывший глава правительства Италии.

Берлускони добавил, что они с российским президентом когда-то были очень хорошими друзьями.

В то же время, Путин недавно ответил на звонки действующего итальянского премьера Марио Драги. Но, к сожалению, разговор с российским диктатором не принес пользы. Глава итальянского правительства сказал, что не увидел проблесков мира.

Кстати , Зеленский обсудил оборонную поддержку и горючее с премьером Италии Драги.

Позиция Берлускони по поводу российской агрессии

Берлускони и Путин продолжили общаться после того, как итальянский политик в 2011 году покинул пост премьер-министра Италии. Оба неоднократно заявляли, что их связывают дружеские отношения.

Российские СМИ сообщают, что последний официальный телефонный разговор Путина и Берлускони состоялся в сентябре 2021 года, когда итальянец праздновал день рождения. Кроме того, Путин приветствовал Берлускони наравне с действующими и бывшими главами других государств с Новым годом и Рождеством в декабре 2021 года.

В середине апреля Берлускони впервые высказался по поводу российского вторжения в Украину. Он сказал, что разочарован поведением Путина и заметил, что российская агрессия привела Россию в руки Китая.

В конце мая бывший итальянский премьер отметился скандальным заявлением . Он сказал, что Европа должна приложить усилия, чтобы Украина приняла требования Путина.

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