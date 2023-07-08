В действии "friendly fire": оккупанты случайно уничтожили собственные передовые позиции

Россияне нанесли "дружеский удар" по собственным позициям. Солдаты так называемой "второй армии мира" пытались через рацию связаться с "собратьями", но, очевидно, удача была не на их стороне.

Запись разговора была опубликована в сети. В подписи к слитному разговору говорится, что инцидент произошел на Ореховском направлении, сообщает 24 Канал.

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"Гранит, отставить огонь"

На опубликованной записи радиоперехвата – истерика россиян. Они попали под "дружественный" артудар на одном из участков фронта. Из криков российских захватчиков можно предположить, что под атакой оказались передовые позиции.

Не подбирая слова, один из российских военных требует прекратить огонь, ведь снаряды летят прямо на головы оккупантов. Оккупант с позывным "Рэмбо" пытается связаться с "побратимом" – "Гранитом" и "Байкалом". После того, как ответа по радиосвязи не последовало, российский солдат начал угрожать расправой своим "товарищам".

Гранит, отставить огонь. Байкал, отставить огонь. По нашим, по нашим бьют... Гранит, ты, су*а, слышишь? У нас никого не осталось! Ну да, с нашей стороны прилетело, прямо четко. Гранит, Гранит, отставить огонь. По нашим попадают. Гранит, отставить огонь, я Рэмбо… Гранит, я вас всех уничтожу!

– кричит в истерике оккупант.

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"Дружественный огонь" – практика привычная

"Вторая армия мира" не раз демонстрировала свою небоеспособность. На днях в сети появилось видео, подтверждающее, что у врага до сих пор плохо налажена коммуникация между подразделениями, поэтому "дружеский огонь" не является чем-то необычным.

На опубликованных кадрах из других дронов видно, что российские военные нанесли удары по позициям своих "собратьев". Бойцы российских ВДВ высадились в частном секторе. Одна из групп пошла в дома, где обустроены передовые позиции захватчиков, а другие две группы – остались стоять по обе стороны дороги.

Однако оккупанты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что восприняли группу своих зашедших в дом десантников за украинскую ДРГ. Российский БТР открыл хаотическую стрельбу. В результате эвакуироваться удалось только командирам и нескольким раненым. Остальные – погибли от "friendly fire".