Запис розмови опублікували у мережі. У підписі до злитої розмови мовиться, що інцидент стався на Оріхівському напрямку, повідомляє 24 Канал.

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"Граніт, відставити вогонь"

На опублікованому записі радіоперехоплення – істерика росіян. Вони потрапили під "дружній" артудар на одній із ділянок фронту. З криків російських загарбників можна припустити, що під атакою опинилися передові позиції.

Не добираючи слів, один із російських військових вимагає припинити вогонь, адже снаряди летять просто на голови окупантів. Окупант з позивним "Рембо" намагається зв'язатися з "побратимом" – "Гранітом" і "Байкалом". Після того, як відповіді по радіозв'язку не надійшло, російський солдат почав погрожувати розправою своїм "товаришам".

Граніт, відставити вогонь. Байкал, відставити вогонь. По наших, по наших б'ють… Граніт, ти, су*а, чуєш? У нас нікого не залишилося! Ну так, з нашого боку прилетіло, прям чітко. Граніт, Граніт, відставити вогонь. По наших влучають. Граніт, відставити вогонь, я Рембо… Граніт, я вас усіх знищу!

– кричить в істериці окупант.

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"Дружній вогонь" – практика звична

"Друга армія світу" неодноразово демонструвала свою небоєздатність. Днями у мережі з'явилось відео, яке підтверджує, що у ворога до цього часу погано налагоджена комунікація між підрозділами, тому "дружній вогонь" не є чимось незвичним.

На опублікованих кадрах з інших дронів видно, що російські військові завдали ударів по позиціях своїх "побратимів". Бійці російських ПДВ висадились у приватному секторі. Одна з груп пішла до будинків, де облаштовані передові позиції загарбників, а інші дві групи – залишилися стояти обабіч дороги.

Проте окупанти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що сприйняли групу своїх десантників, які зайшли до будинку, за українську ДРГ. Російський БТР відкрив хаотичну стрільбу. Як наслідок – евакуюватися вдалося лише командирам та кільком пораненим. Інші – загинули від "friendly fire".